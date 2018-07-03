مقطع فيديو لحرق سيارة مواطنة بالجموم.. وشرطة مكة تؤكد: حادث متعمد
كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لحرق سيارة مواطنة في قرية الصمد بمحافظة الجمود.
وأكدت الشرطة أن مقطع الفيديو صحيح، موضحه أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرض سيارة بقرية الصمد في الجموم عند الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الأحد، وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة.
كما أشار المتحدث الرسمي لشرطة مكة، إلى أن حريق سيارة المواطنة متعمد من قبل بعض الأشخاص، لافتًا إلى أن الحادث ما زال محل المتابعة الأمنية.
وكانت نشرت مواطنة في قرية الصمد بمحافظة الجمود على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء حرق سيارتها من قبل بعض الأشخاص وهي تبكي، مؤكده أن بعض شباب الحي وراء حرق سيارتها.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 17810 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبي الله على من حرق سيارتها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 5 ساعات
الخيرة خفيه…
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2750 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعوضها خير
اتمنى بعد ما يتم القبض على الجناة
يتم محاسبتهم ومعاقبتهم مهما كانت حالة المجرم
كان فيه حالة نفسية او معتل نفسيا في النهاية يعتبر مجرم
اللي بدأ المجرمين يتخذونها وسيلة للدفاع عنهم
للتهرب من العقاب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 523 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الابالله
الله يعوض عليك وإن شاء الله رجال الأمن راح يقبضوا على المجرم ويطبق عليه أشد العقوبة
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1527 ] نشر منذ 4 ساعات
حرقوا قلب المسكينه
طلال[ عدد التعليقات: 1613 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 3 ساعات
يجيبوهم ان شاء الله ويعوضوكي بوحده كرت ويترموا في السجن الين يعفنوا حسبي الله عليهم الله ينتقم منهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب مدامك عارفة انهم ماهم راضين على سواقتك – ليش تسووووقين – الله يكون في عونك باقي الجمعية خذي دباب أفضل – عشان مااحد يشوفك
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب مدامك عارفة انهم ماهم راضين على سواقتك – ليش تسووووقين – الله يكون في عونك باقي الجمعية خذي دباب أفضل – عشان مااحد يشوفك
عمار[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 3 ساعات
الشعب السعودي وشبابه لديهم كرامه وعزة نفس وشهامه ولن يحرقوا او يؤذوا امرأه ،والمرأة لها احترامها وتقديرها في المملكه العربيه السعوديه وتصان كالجوهره الكريمه، وانت عزيزتي المرأه ابتعدي عن خيوط الموت..
محمد[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 ساعات
هشتاق السعوديه. لازم تحاسب. لانك بكذا تؤجج الشارع. حتى لو صدق كن رجل الامن الاول ولا تنشر مايثير الجمهور ويؤجج المشاعر.
طاهر[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 ساعات
من أمن العقاب ساء الأدب…يجب أن تعاقب على عملها القبيح
qlq[ عدد التعليقات: 2803 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعوضها خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 3 ساعات
لاتخافين حقك يجيك ,,
,, وسيلقون العقاب الصارم ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 2 ساعتين
جنى على نفسه المطفوق بقرادته،،
سجن،،
غرامة،،
وإقرار عدم تعرض..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1527 ] نشر منذ 2 ساعتين
المطلوب من الجهات الأمنيه سرعة القبض عليهم وتعليقهم من عراقيبهم وتصويرهم ليكونو عبرة قبل ان تنفرط السبحه…. من يعارض السواقه اقول له يا أخ العرب ابك السواقه زي التلفزيون يمكن ان تشاهد فيه الخلاعه والفجور ويمكن ان تسمع من خلاله القرآن والاحاديث والعوم النافعه
مسمار بن محماس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
ابك يانجر بن محماس جب اختك او زوجتك او بنتك وانت معهم واقلطوا عندي ساعة في المجلس ومعي خوياي وتقهوا وسولفوا ترى زيها زي السواقه وزي الاختلاط في السوق والشارع والمستشفى ما فيها شي ونقرأ الأحاديث والقران والعلوم النافعه
أخصائي ومثقف[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 17 دقيقة
مسمار بن محماس الغباء فب أبهى صوره
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1527 ] نشر منذ 9 دقائق
من نجر بن محماس مفتي ديار بني محماس
إلى الإمعة مسمار بن لوح ..
أما بعد
داءك ليس له دواء لأن لكل داء دواء آلا الدياثة اعيت من يداويها…
يالدجاجة الصقعاء لانت عارف تفهم ولا تتكلم…
ايهما اهون أن أمك وأختك وزوجتك تركب مع كومار الهندي أو خان الباكستاني أو عبد ربه اليمني ويختلي بها بالسيارة ….
أم تكون عفيفه مصونه لوحدها بالسياره…
زمن العجائب ! ! ؟[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 دقائق
من امن العقوبه اساء الادب وبعدين تسوق خير ياطير وايش المشكلة بنت الرجال المحترمة مااحد بيلتفت عليها والمسكينة ما اشرت السيارة الى للحاجه اجل توقف على الشارع تنتظر يجي الاجنبي يوصلها عملها او يوصلها السوق تشتري اغراضها وبطبع العسكري ممنوع يوصل مشاوير بيطبقون فيه النظام ؟؟ الاجنبي امن على بناتنا ؟؟ اما العسكر فلا محرم علية يشتغل العسكري فلوسه كثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثييييييييييييييررررررررررررره
** ياعسكري مادام فلوسك كثير وانت من اكثر الناس ارصده في البنوك وتشتغل على سيارتك ؟؟؟
** والله العسكري من اكثر الناس لديه ارصدة دييييييييييييييييييييووووووووووونننننننننننننن
في البنوك واكثر الناس موقفة خدماتهم العسكريين بسب الديون ولا يملك بيت ولايملك شي ؟؟؟
وقفت تأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ! ؟ الله المستعان