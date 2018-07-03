مقطع فيديو لحرق سيارة مواطنة بالجموم.. وشرطة مكة تؤكد: حادث متعمد

مكة المكرمة(صدى):

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لحرق سيارة مواطنة في قرية الصمد بمحافظة الجمود.

وأكدت الشرطة أن مقطع الفيديو صحيح، موضحه أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرض سيارة بقرية الصمد في الجموم عند الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الأحد، وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة.

كما أشار المتحدث الرسمي لشرطة مكة، إلى أن حريق سيارة المواطنة متعمد من قبل بعض الأشخاص، لافتًا إلى أن الحادث ما زال محل المتابعة الأمنية.

وكانت نشرت مواطنة في قرية الصمد بمحافظة الجمود على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء حرق سيارتها من قبل بعض الأشخاص وهي تبكي، مؤكده أن بعض شباب الحي وراء حرق سيارتها.

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