” سيدة الجموم ” تكشف مساعي البعض لتنازلها عن حقها في قضية حرق سيارتها
كشفت صاحبة السيارة المحترقة في الجموم، سلمى البركاتي، عن تلقيها عدد من الوساطات والمساعي للتنازل عن حقها في قضية حرق سيارتها.
وأكدت البركاتي على رفضها التام لتلك المساعي، معلنة تمسكها بحقها لبالغ الضرر المادي والنفسي الذي لحق بها.
وعن السيارة الجديدة التي مُنحت لها من نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة ، أوضحت أنها لاتزال في كراش المنزل ولم تقدها بعد.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 18113 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شي الضرر النفسي يحتاج الى علاج مكثف عند طبيب نفساوي
مغرد[ عدد التعليقات: 1976 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تنا زلين مره خلي الهياط يروح يوم راح يحرق السياره مسوى نفسه عنتر ويوم دخل السجن يبكى صار عبله لا تنا زلين مره واطلبى تعويض تعبك النفسى خلى هيا طه ينفعه هو ومن معه
زائر[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 1 ساعة
هم غلطو لكن المسامح كريم تتنازلين تكسبين اجر والدنيا العفو فيها احسن الانتقام والتشفي مايفيدك بشي عوضك ربي بسياره وقيمه سيارتك تطلبينها بعدين التنازل
qlq[ عدد التعليقات: 3401 ] نشر منذ 1 ساعة
…
الله يعين
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2627 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا تتنازلين وخليهم يبلطو البحر , اين كانو هؤلاء اهل النخوة والشهامة والمراجل حين تعدى اولائك الرعاع علىيها وانتهكو ابسط حقوقها وكالعادة يتم الدفاع عن المعتدي الذي لم يجد حرجا في التعدي على امرأه لا حول لها ولا قوة ويُهظم حق المعتدى عليه ,
على المسكينه اسود الغاب ما ينلحق لهم باع —- وبوجه المعتدي خرنقات تسمع لطقاعهم من بعيد طنه