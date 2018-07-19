” سيدة الجموم ” تكشف مساعي البعض لتنازلها عن حقها في قضية حرق سيارتها

نايف السالم(صدى):

كشفت صاحبة السيارة المحترقة في الجموم، سلمى البركاتي، عن تلقيها عدد من الوساطات والمساعي للتنازل عن حقها في قضية حرق سيارتها.

وأكدت البركاتي على رفضها التام لتلك المساعي، معلنة تمسكها بحقها لبالغ الضرر المادي والنفسي الذي لحق بها.

وعن السيارة الجديدة التي مُنحت لها من نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة ، أوضحت أنها لاتزال في كراش المنزل ولم تقدها بعد.

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