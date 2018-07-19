تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب أم لابنتها بجدة يكشفها والد الطفلتين
أظهر مقطع فيديو متداول ” أم ” تجردت من جميع المشاعر الإنسانية، تقوم بخنق طفلتها بيديها، والتي أشارت إليه ” صدى ” يوم الثلاثاء الموافق 17/7/2018 بعنوان: ” بالفيديو.. أم تخنق طفلتها بسبب مشاكل أسرية ” .
وفي هذا السياق، سرد ” الأب ” وهو وافد من جنسية عربية ” 30 عامًا ” ، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مشيرًا إلى أن ” أم ” الطفلين تُعاني من أمراض نفسية تتسبب في فقدها للوعي أحيانًا.
وعن سبب المقطع، أوضح ” الأب ” أن الأم أرسلت له المقطع بعد تصويره منذ 10 أيام؛ لاغاظته والضغط عليه لاستلام بنتيه الرضيعتين؛ بعد مشادة بينهما عبر الهاتف، مبينًا أنها أقدمت على الانتحار قبل حملها.
وعن رؤيته للفيديو، قال ” الوالد ” أنه ذهب فورًا واستلم الرضيعتين، نافيًا الشائعات التي طالت ” الأم ” بأنها مُصابة بالإدمان؛ مؤكدًا أن ما يحدث بسبب مرضها النفسي الذي تسبب في عدم اكتمال زواجهما.
وأضاف: ” الأم كانت تبذل المستحيل للإنفاق على الرضيعتين أيضًا خلال الفترة الماضية ” ، مشيرًا إلى أنه كان ينفق عليهما حينما كانا عند والدتهما لكن ليس بانتظام؛ لعدم وجود مصدر دخل ثابت له خاصة أنه لا يزال يبحث عن عمل.
يُذكر أن فريق الحماية الاجتماعية في محافظة جدة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قام بإحالة الطفلتين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية؛ للتأكد من سلامتهما والاطمئنان على صحتهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.
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اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله انت وهي ان شاءالله الحكومه توريكم الامراض النفسيه على اصولها
مريضه نفسيه تصور بالجوال وترسل
ياشيخ طير بس
طلال[ عدد التعليقات: 2074 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔
ماجد[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 2 ساعتين
هي اكيد ليست طبيعيه فعلا اكيد مريضه نكن نعلم ذلك
شجون[ عدد التعليقات: 983 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع كلامك اسير الاقدام اعتقد يقولون انها مريضه حتي يتم تبرئتها
عمار[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الخبر يقطع القلب في كل مره نقرأ احداثه لا اله الا الله
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل اذا كنتم لا تحبون الاطفال والخلفه لماذا تحبلون !!! الله يرحمنا برحمته من هاذولا الاشخاص
همس[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه بالتاكيد ليست ام وهذا ايضا ليس اب سيعذبهم الله اشد عذاب في الدنيا والاخره
شمس[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 2 ساعتين
حبيبتي كيف قدرت تعمل ذلك في بنتها وهي تبكي بهذه الطريقه وتنظر لها هكذا ؟!!!
محمد[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 2 ساعتين
ينبغي ان تحاسب حساب عسير حتي تكون عبره لكل من يعنف ابنائه ولا يتم التهاون مع الامر ذلك
طاهر[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب ان يتم التشدد في وضع قوانين للعنف الاسري قوانين صارمه وحازمه لعدم حدوث هذه الوقعات مره اخري
حسام[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتق الله فيهم ,,,,
ادعو لهم بالهداية ة الشفاء و اتركهم لربهم …. سوف تعرض الصحف امام علام الغيوب, يوم تشهد ايديهم و ارجلهم عليهم امام قاضي القضاة.
فتى الرياض[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
وافد عربي وزوجه مجرمه
الوافد من كلامه لم يهمه ما عملته زوجته في بناته ولم يتحرك ساكنا فيه وهمه الاول والاخير الفلوس كل كلامه يتحدث عن المال
انت تركت اطفالك ورميتهم وهيه كملت عليهم بتقتلهم كلكم المفروض الدولة تحاسبكم وتاخذون عقابكم
قوقاز[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة
مايدافع عن مجرم لأ مجرم مثلو
fares[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 20 دقيقة
لعنة الله عليها
نسال الله العلي القدير ان يحرمها الاطفال