تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب أم لابنتها بجدة يكشفها والد الطفلتين

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ” أم ” تجردت من جميع المشاعر الإنسانية، تقوم بخنق طفلتها بيديها، والتي أشارت إليه ” صدى ” يوم الثلاثاء الموافق 17/7/2018 بعنوان: ” بالفيديو.. أم تخنق طفلتها بسبب مشاكل أسرية ” .

وفي هذا السياق، سرد ” الأب ” وهو وافد من جنسية عربية ” 30 عامًا ” ، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مشيرًا إلى أن ” أم ” الطفلين تُعاني من أمراض نفسية تتسبب في فقدها للوعي أحيانًا.

وعن سبب المقطع، أوضح ” الأب ” أن الأم أرسلت له المقطع بعد تصويره منذ 10 أيام؛ لاغاظته والضغط عليه لاستلام بنتيه الرضيعتين؛ بعد مشادة بينهما عبر الهاتف، مبينًا أنها أقدمت على الانتحار قبل حملها.

وعن رؤيته للفيديو، قال ” الوالد ” أنه ذهب فورًا واستلم الرضيعتين، نافيًا الشائعات التي طالت ” الأم ” بأنها مُصابة بالإدمان؛ مؤكدًا أن ما يحدث بسبب مرضها النفسي الذي تسبب في عدم اكتمال زواجهما.

وأضاف: ” الأم كانت تبذل المستحيل للإنفاق على الرضيعتين أيضًا خلال الفترة الماضية ” ، مشيرًا إلى أنه كان ينفق عليهما حينما كانا عند والدتهما لكن ليس بانتظام؛ لعدم وجود مصدر دخل ثابت له خاصة أنه لا يزال يبحث عن عمل.

يُذكر أن فريق الحماية الاجتماعية في محافظة جدة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قام بإحالة الطفلتين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية؛ للتأكد من سلامتهما والاطمئنان على صحتهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

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