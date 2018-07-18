السجن وغرامة لاتقل عن 5 آلاف ريال عقوبة معذبة ابنتيها

نايف السالم(صدى):

تعقيبا على واقعة تعذيب أم لابنتيها والتي هزت أرجاء جدة، أمس الثلاثاء، بعد انتشار مقطع فيديو موثقا تجردها من جميع المشاعر الإنسانية وخنقها وضربها للطفلتين، أكد قانونيون أن عقوبة الأم ” المجرمة ” ستتمثل في السجن والغرامة، مع ضرورة نزع الحضانة منها.

وبحسب القانون فإن هناك عدة إجراءات متبعة في حال تعنيف الطفل، أولها ضبط المعنف وتسليمه إلى النيابة العامة، وإحالته للمحكمة الجزائية، ثم تنزيل العقوبة التأديبية المقررة من قبل القاضي وفق الأنظمة المرعية، وفي حال العودة تضاعف العقوبة.

وتتراوح الأحكام بين السجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريـال، ولا تزيد على 50 ألف ريـال.

إقرأ أيضًا: