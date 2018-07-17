بالفيديو.. أبا الخيل يكشف عن مصير الطفلتين المعنفتين من والدتهما

علي القحطاني(صدى):

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء، على أنه سيتم معاقبة الأم صاحبة فيديو تعنيف الطفلتين.

وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة ” الإخبارية ” ، مصير الطفلتين، قائلًا إنه لن يتم إرجاعهما مرة أخرى لوالدتهما والتي تعد مصدر خطر لهما.

وأضاف أنه سيتم البحث بالطبع عن بديل من أسرة الأب لتسليمهما الطفلتين، ولكن لن يتم تسليمهما إلا بعد دراسة حالة الأسرة والتأكد من عدم تعرضهما للخطر مرة أخرى.