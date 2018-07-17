بالفيديو.. أبا الخيل يكشف عن مصير الطفلتين المعنفتين من والدتهما
أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء، على أنه سيتم معاقبة الأم صاحبة فيديو تعنيف الطفلتين.
وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة ” الإخبارية ” ، مصير الطفلتين، قائلًا إنه لن يتم إرجاعهما مرة أخرى لوالدتهما والتي تعد مصدر خطر لهما.
وأضاف أنه سيتم البحث بالطبع عن بديل من أسرة الأب لتسليمهما الطفلتين، ولكن لن يتم تسليمهما إلا بعد دراسة حالة الأسرة والتأكد من عدم تعرضهما للخطر مرة أخرى.
فهد[ عدد التعليقات: 1486 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب معاقبتها ومنعها من ان تراهم هذه لا تستحق الامومة
فيصل[ عدد التعليقات: 1013 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الامر كان كتير صعب عليا الله لا يوفقها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30978 ] نشر منذ 21 دقيقة
لازم يتم تطبيق قانون للأعمال الشاقه
للرجال والنساء على حد سواء
الي ماخذين السجن فترة راحة ونقاهه
يقوم يسوي له إي مشكلة علشان ينسجن
مبسوط
ماكل شارب
متكي ولعب بلوت
لافواتير كهرباء ولا فواتير ماء
خدمات طبيه وعلاجية مجانية
حطو قانون للأعمال الشاقه
الرجال خلهم ينحتون في الجبال من تطلع الشمس الين ماتغرب
والحريم تقص بصل وتقشر بطاط وتطبخ وتنظف
علشان الناس تصير زي ال(أ)😐