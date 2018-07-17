بالفيديو.. أم تخنق طفلتها بسبب مشاكل أسرية

حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، أم تجردت من جميع المشاعر الإنسانية، تقوم بخنق طفلتها بيديها.

وأوضح المقطع الأم وهي تخنق ابنتها الرضيعة قائلة لها : ” اليوم تموتي وتدخلي الجنة ” .

وأرجع متداولو المقطع السبب وراء التصرف الغير إنساني للأم هو المشاكل الأسرية.

وطالب المشاهدون بتدخل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات الاختصاص.