بالفيديو.. أم تخنق طفلتها بسبب مشاكل أسرية
أظهر مقطع فيديو متداول، أم تجردت من جميع المشاعر الإنسانية، تقوم بخنق طفلتها بيديها.
وأوضح المقطع الأم وهي تخنق ابنتها الرضيعة قائلة لها : ” اليوم تموتي وتدخلي الجنة ” .
وأرجع متداولو المقطع السبب وراء التصرف الغير إنساني للأم هو المشاكل الأسرية.
وطالب المشاهدون بتدخل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات الاختصاص.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا إلة إلا الله
وش القلب ذى الي عندك وش ذنب ها البريئة في مشاكلك عساك بحريقة
qlq[ عدد التعليقات: 3300 ] نشر منذ 48 دقيقة
ناقصين نفسيات