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بالفيديو.. أم تخنق طفلتها بسبب مشاكل أسرية

بالفيديو.. أم تخنق طفلتها بسبب مشاكل أسرية
حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، أم تجردت من جميع المشاعر الإنسانية، تقوم بخنق طفلتها بيديها.

وأوضح المقطع الأم وهي تخنق ابنتها الرضيعة قائلة لها : ” اليوم تموتي وتدخلي الجنة ” .

وأرجع متداولو المقطع السبب وراء التصرف الغير إنساني للأم هو المشاكل الأسرية.

وطالب المشاهدون بتدخل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات الاختصاص.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 56 دقيقة

لا إلة إلا الله
وش القلب ذى الي عندك وش ذنب ها البريئة في مشاكلك عساك بحريقة

[ عدد التعليقات: 3300 ] نشر منذ 48 دقيقة

ناقصين نفسيات

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