بعد انتشار فيديو لأم تعذب ابنتها.. الحماية الاجتماعية بجدة تتوصل للأطفال

عادل الحربي(صدى):

انتشر مقطع فيديو، لأم تجردت من مشاعر الرحمة والإنسانية تقوم بخنق طفلتها بيديها، وهي تقول لها: ” اليوم تموتي وتدخلي الجنة ” ؛ مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل للأطفال من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في جدة وسيتم إصدار بيان توضيحي.

وكان ” أبا الخيل ” أوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” في وقت مبكر من صباح اليوم قائلًا: ” تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف ويتم الآن سرعة التدخل، وتم الطلب عاجلا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة.. ونرجو من تتوفر لديه معلومات الاتصال على 1919. ”

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