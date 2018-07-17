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بعد انتشار فيديو لأم تعذب ابنتها.. الحماية الاجتماعية بجدة تتوصل للأطفال

بعد انتشار فيديو لأم تعذب ابنتها.. الحماية الاجتماعية بجدة تتوصل للأطفال
عادل الحربي(صدى):

انتشر مقطع فيديو، لأم تجردت من مشاعر الرحمة والإنسانية تقوم بخنق طفلتها بيديها، وهي تقول لها: ” اليوم تموتي وتدخلي الجنة ” ؛ مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل للأطفال من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في جدة وسيتم إصدار بيان توضيحي.

وكان ” أبا الخيل ” أوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” في وقت مبكر من صباح اليوم قائلًا: ” تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف ويتم الآن سرعة التدخل، وتم الطلب عاجلا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة.. ونرجو من تتوفر لديه معلومات الاتصال على 1919. ”

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أول تعليق من ” أبا الخيل ” على مقطع الأم التي تعذب ابنتها


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله،،

بأي ذنب تحاسبينها،وتعاقبينها،،

[ عدد التعليقات: 2021 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله ونعم الوكيل فيها

[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 1 ساعة

والله شي يقطع القلب ماعندها رحمه !!

[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولاقوه الابالله لماذا يحملون وفي الاخير يقتلون ابنائهم

[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 1 ساعة

ملاك في الجنه حبيبتي ،، جهنم وبئس المصير لهذه القاتله

[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 1 ساعة

هذه ليست ام يجب ان لايطلق عليها لقب الام هذه مجرمه ويجب ان يتم القصاص لها

[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 1 ساعة

كيف استطاعت ان تفعل ذلك ؟ البنت تبكي وتنظر لها كيف قدرت ان تقتلها بيديها العقل لايستطيع ان يستوعب هذا الامر

[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله ونعم الوكيل سيعذبك الله عذاب اليم

[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ان القلب ليحزن علي هذه الواقعه ماادري اين ذهبت الرحمه والقلوب كيف هذه تكون ام اعتقد انها مريضه اكيد ليست طبيعيه

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