بعد انتشار فيديو لأم تعذب ابنتها.. الحماية الاجتماعية بجدة تتوصل للأطفال
انتشر مقطع فيديو، لأم تجردت من مشاعر الرحمة والإنسانية تقوم بخنق طفلتها بيديها، وهي تقول لها: ” اليوم تموتي وتدخلي الجنة ” ؛ مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، أكد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل للأطفال من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في جدة وسيتم إصدار بيان توضيحي.
وكان ” أبا الخيل ” أوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” في وقت مبكر من صباح اليوم قائلًا: ” تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف ويتم الآن سرعة التدخل، وتم الطلب عاجلا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة.. ونرجو من تتوفر لديه معلومات الاتصال على 1919. ”
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله،،
بأي ذنب تحاسبينها،وتعاقبينها،،
طلال[ عدد التعليقات: 2021 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل فيها
ماجد[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 1 ساعة
والله شي يقطع القلب ماعندها رحمه !!
شجون[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولاقوه الابالله لماذا يحملون وفي الاخير يقتلون ابنائهم
عمار[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 1 ساعة
ملاك في الجنه حبيبتي ،، جهنم وبئس المصير لهذه القاتله
همس[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه ليست ام يجب ان لايطلق عليها لقب الام هذه مجرمه ويجب ان يتم القصاص لها
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف استطاعت ان تفعل ذلك ؟ البنت تبكي وتنظر لها كيف قدرت ان تقتلها بيديها العقل لايستطيع ان يستوعب هذا الامر
محمد[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل سيعذبك الله عذاب اليم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30319 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
شمس[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ان القلب ليحزن علي هذه الواقعه ماادري اين ذهبت الرحمه والقلوب كيف هذه تكون ام اعتقد انها مريضه اكيد ليست طبيعيه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30959 ] نشر منذ 38 دقيقة
طيب هل توصلتم للحقيرة
وماهو الجزاء الي ينتظرها🤔