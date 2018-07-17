أول تعليق من ” أبا الخيل ” على مقطع الأم التي تعذب ابنتها

حمود العنزي (صدى):

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن مركز بلاغات العنف الأسري تلقى بلاغ تعنيف أم لابنتها ، ويتم الآن سرعة التدخل.

وأوضح أبا الخيل أنه تم الطلب عاجلا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة.

وناشد أبا الخيل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” من تتوفر لديه معلومات الاتصال على 1919.

وكان مقطع فيديو متداول قد أثار غضبًا عارما لأمرأة تجردت من مشاعر الإنسانية ،تقوم بتعذيب وخنق طفلتها وضربها بطريقة وحشية.

إقرأ أيضًا: