أول تعليق من ” أبا الخيل ” على مقطع الأم التي تعذب ابنتها
أكد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن مركز بلاغات العنف الأسري تلقى بلاغ تعنيف أم لابنتها ، ويتم الآن سرعة التدخل.
وأوضح أبا الخيل أنه تم الطلب عاجلا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة.
وناشد أبا الخيل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” من تتوفر لديه معلومات الاتصال على 1919.
وكان مقطع فيديو متداول قد أثار غضبًا عارما لأمرأة تجردت من مشاعر الإنسانية ،تقوم بتعذيب وخنق طفلتها وضربها بطريقة وحشية.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 18068 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب يكون خير