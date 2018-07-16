جهة إعلامية تقف خلف تصرف ” فتاة مهرجان عكاظ ” مع ماجد المهندس
كشفت أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل جديدة حول واقعة الفتاة التي قامت باحتضان الفنان ماجد المهندس في مهرجان ليالي عكاظ.
وأوضح الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، مفرج بن شويه، عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” أن الفتاة يمنية، مجنسة، ومطلقة؛ فيما نفت عدد من الأسر المنتمية لآل قاضي في اليمن، صلتها بالفتاة.
وأكد ” بن شويه ” أن هناك طرف ثالث من جهة إعلامية قام بالتنسيق مع الفتاة وتسهيل القيام بهذا الأمر؛ حيث أن الفتاة تعمل لدى مجموعة قنوات كبرى شهيرة؛ فمن المحتمل أن تكون من حرضتها على القيام بفعلتها.
ومن جانبه، تحدث لـ ” صدى ” المستشار القانوي، فهد بن عبدالله القزيز، مؤكدًا أنه لو ثبت أن الجهة الإعلامية التي تعمل فيها الفتاة سهلت أو حرضت على القيام بذلك السلوك المشين الخارج عن الذوق العام فإنها تكون تحت طائلة العقاب.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1783 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشغلتونا بمنحلة تمشي وتضم حتى اعمدة الكهرب
وش ما كانت جنسيتها اهلها ما عرفو يربوها ولولم تكن متعودة مع اي شخص تضم ما ضمت المهندس بس نشوف النيابة العامة الي اشغلتنا بقضايا التحرش وقوبتها هل سيطبق كلامهم عليها ام ان الشواهد والبراهين السابقة تستمر
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله اني شاك من اول انها ماهيب سعودية ..
واني شاك ان فيه ايادي ورا كل مايحصل ويظهر للعلن من انفلات عايلي ان فيه ايادي تريد اظهار البنت السعودية بمظهر التحرر والحرية حتى لو استأجروا غير السعوديات..
واما بقبقة المسؤلين ..فنسمع الكثير لكن لانرى شي ..الاعلامي لازم يظهر. تشهروا به وينظر في توجهه ودوافعه ..والجهات التي لها علاقة معه وسفرياته..
والاهم سجنه وفصله ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض من سن الحفلات الغنائية يعاقب ويطبق عليه العقاب لأنه فتح باب شر..
طلال[ عدد التعليقات: 1983 ] نشر منذ 1 ساعة
الأهم من ذلك، او على الأقل إضافته،
هو معاقبة إدارة المهرجان على عدم
تنظيم الجمهور والإلتزام بضوابط المسرح
ماجد[ عدد التعليقات: 1890 ] نشر منذ 1 ساعة
اعطوها كم جلده ولا تقل عن ١٠٠ سوط
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 1 ساعة
تعريف التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة
وضم الرجل الغريب يعتبر تصرف جنسي والا ما الداعي للضم
عمار[ عدد التعليقات: 792 ] نشر منذ 1 ساعة
بدأت أستشعر تهاون واختلاق أعذار … وهل ينظر الى القاتل أو السارق بحسب نيته ياسعادة الدكتور
محمد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 1 ساعة
هي إما متحرشه ولها السجن أو مجنونه ولها شهار
شجون[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 1 ساعة
ضم رجل غريب تدور الحنان مثلا…((اكيد شغفها حبا)) ولا ماطارت له تدور حنان
همس[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 1 ساعة
.. اتمنى ان يكون الحكم قاسي كي تكون عبرة لغيرها
مغابش[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الواقع يقول انها تشتغل في ام بي سي لانها الجهة التي تنقل الحفل على الهواء مباشرة وان العاملين فيها يستطيعون الحركة داخل المهرجان بحرية تامة وبدون قيود .
وكون ان متفرجة قاعدة في المدرجات تقدر تنقز وتتخطي الصفوف الامامية كلام فاضي وغير منطقي لكن الان اذا عرف السبب بطل العجب
كلام فاضي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
خراط كلام فاضي والله مايسوون لها شي لا هي ولا القناة اللي تشتغل فيها على قولتكم، السبحة انفرطت خلاص
ابو فارس[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 54 دقيقة
من باب سد الفتن والذرائع اتمني من هيئة الترفيه الغاء الحفلات المتخلطة بين الجنسين يعني حفلات الغناء النسائية يكون حضوره نسائي فقط وبادرة نسائية ومطربات وفنانات فقط مثل الحفلات التي اقيمت في الرياض وجدة من قبل والشباب حفلاتهم الغنائية للشباب فقط ومطربين وفنانيين ذكور وبذلك ننهي الجدل والمشاكل التي حصلت من حفلات الاختلاط وشكرا
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 54 دقيقة
اشغلتونا بالبنت هذي الله يشغلها بنفسها، غثيتونا باخبارها خلاص غيروا هالاسطوانة
qlq[ عدد التعليقات: 3241 ] نشر منذ 44 دقيقة
oo
خلف ولا امام
الاهم تطبيق النظام ع الجميع
الشاوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 دقائق
ابو يمن منحط لا دين ولا عبادة يجرون خلف ملذات الدنيا
القاضي هذا شكله الجد الاكبر كان هو من نشر الفساد في زمن الطيبيبن
لعنه تلعنكم ومسوين يتبرون بعد من قبيلتهم
الى مزبلة التاريخ