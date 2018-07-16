جهة إعلامية تقف خلف تصرف ” فتاة مهرجان عكاظ ” مع ماجد المهندس

طلال الضوي(صدى):

كشفت أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل جديدة حول واقعة الفتاة التي قامت باحتضان الفنان ماجد المهندس في مهرجان ليالي عكاظ.

وأوضح الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، مفرج بن شويه، عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” أن الفتاة يمنية، مجنسة، ومطلقة؛ فيما نفت عدد من الأسر المنتمية لآل قاضي في اليمن، صلتها بالفتاة.

وأكد ” بن شويه ” أن هناك طرف ثالث من جهة إعلامية قام بالتنسيق مع الفتاة وتسهيل القيام بهذا الأمر؛ حيث أن الفتاة تعمل لدى مجموعة قنوات كبرى شهيرة؛ فمن المحتمل أن تكون من حرضتها على القيام بفعلتها.

ومن جانبه، تحدث لـ ” صدى ” المستشار القانوي، فهد بن عبدالله القزيز، مؤكدًا أنه لو ثبت أن الجهة الإعلامية التي تعمل فيها الفتاة سهلت أو حرضت على القيام بذلك السلوك المشين الخارج عن الذوق العام فإنها تكون تحت طائلة العقاب.

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