بالفيديو.. أول تصريح للفتاة صاحبة حضن ماجد المهندس على مسرح عكاظ

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفتاة الشهيرة بالباتمان ، عقب ركضها على المسرح بنقابها وضمت الفنان العراقي ماجد المهندس خلال حفل غنائي له بمهرجان عكاظ ، مقطع فيديو كأول تصريح لها بعد الواقعة .

وظهرت الفتاة بالفيديو وهي منتقبة ولم تكشف عن إسمها ، قائلة ، ” أيوا أنا ياللي ضميت ماجد المهندس إيش فيكم .. أنا ياللي كنت بركض مثل باتمان ” .

وتابعت الفتاة ، ” أحد عنده اعتراض أني ضميت ماجد المهندس لو في أحد يتكلم ” .

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