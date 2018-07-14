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بالفيديو.. أول تصريح للفتاة صاحبة حضن ماجد المهندس على مسرح عكاظ

بالفيديو.. أول تصريح للفتاة صاحبة حضن ماجد المهندس على مسرح عكاظ
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفتاة الشهيرة بالباتمان ، عقب ركضها على المسرح بنقابها وضمت الفنان العراقي ماجد المهندس خلال حفل غنائي له بمهرجان عكاظ ، مقطع فيديو كأول تصريح لها بعد الواقعة .

وظهرت الفتاة بالفيديو وهي منتقبة ولم تكشف عن إسمها ، قائلة ، ” أيوا أنا ياللي ضميت ماجد المهندس إيش فيكم .. أنا ياللي كنت بركض مثل باتمان ” .

وتابعت الفتاة ، ” أحد عنده اعتراض أني ضميت ماجد المهندس لو في أحد يتكلم ” .

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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يقنّعك بركته
مااقول غير قلع الله ذ الاشكال الودره💦

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 1 ساعة

الان فيه قانون تحرش يالقحبه

[ عدد التعليقات: 3176 ] نشر منذ 46 دقيقة

اشفق ع الاشكال ذي

فهم قراطيس لسد ثغرات اي تحديث للمجتمع

[ عدد التعليقات: 19248 ] نشر منذ 40 دقيقة

اشفيكم ايوا انا تثبت اقوالها

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 24 دقيقة

اعتبريني اخوكي
باقي على الحج شهر
روحي حجي
الله يهديكي ويهديني
وترا ايزي حرية شخصية حب الفنانين
بس هو اخذ الجنسية
ولا اذا بكرتونه مدري
اللهم صل على سيدنا محمد

[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 23 دقيقة

سود الله وجهك

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