بالفيديو والصور.. فتاة مراهقة تهرول وتقتحم مسرح عكاظ لتقبل ماجد المهندس
اندفعت فتاة مراهقة كانت حاضرة لحفلة مهرجان عكاظ على المسرح؛ لتقبيل ماجد المهندس بشكل غير لائق.
وانطلقت الفتاة مسرعة متجاوزة كل الحضور لتصعد على المسرح في الحفل، الذي كان يبث على الهواء مباشرة وغنى فيه الثنائي كاظم الساهر وماجد المهندس.
هادي جبران الهاجري[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 38 دقيقة
قليلة ادب وبنت شوارع وهاذي نتايج الفن العفن
فهد الشمري[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 35 دقيقة
سجل يازمن وأشهد يا تاريخ
فهد[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
وين الحياء ما عاد في خجل
ملكي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 33 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ن كان السبب في هذا المهازل
فيصل[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 32 دقيقة
مين كان معها وسمحلها تعمل هيك ؟؟؟
والله الامر مرة بيخجل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9483 ] نشر منذ 32 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل منظر مخجل👎😊
نوير[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 30 دقيقة
هي ما تعرف شئ عن الاخلاق ولا التربية وتشوه صورة جيل بأكمله
طلال[ عدد التعليقات: 1919 ] نشر منذ 29 دقيقة
😱😱 لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم !!! اين ذهب حياء الفتيات !!!
الجوهرة[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 28 دقيقة
وايش استفادت من ها المسخرة
واضح انها ما تخشى من شئ
ماجد[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 28 دقيقة
وين اهلها وين تربيتها ؟؟ كيف يتركوها هكذا مشهد مخجل للجميع 😕
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1175 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يستر علي بناتنا ويحميهم ويحفظهم من هذه الفتن المنتشره كثيرا في هذا الوقت 🙌
عمار[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله بعد هذا المشهد يجعلنا نفكر كثيرا علي تربيتنا في هذا الزمن ومراقبه تصرفات بناتنا الله لا يبتلينا فيهم
ابو نواف[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 24 دقيقة
ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل لمن اوصلنا لهذا الحال ………….
محمد[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 23 دقيقة
مع كلامك اخي هادي والله هذا نتيجه فن هذه الأيام !! في زمن كثرت فيهم الفتن وقله الاحتشام وقله الحياء ✋
الواقع[ عدد التعليقات: 6349 ] نشر منذ 23 دقيقة
عاد من زين صوته واغنيه المتردية والنطيحة فاهمين الحرية خطأ هذا يعتبر تحرش جنسي نتمنى القبض عليها وعلى القائمين بالتنظيم ومحاسبتهم على التجاوزات الا أخلاقية مع الفنان العراقي هذا
شهيد التغلي[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 23 دقيقة
كلكم هاجمتوا البنت ولم تهاجموا هيئه التخريب التي ارادت فساد المجتمع السعودي باحضار المطربين والمطربات والراقصات
ابو وليد[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 20 دقيقة
للاسف هذي الحقيره بيسقطونها على كل مجتمعنا –وبقولون شوفو السعوديات يدورون علينا الزله — قسم بالله صرنا مسخره
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1252 ] نشر منذ 19 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي القدير،،
يارب سترك،ولطفك ،وعفوك،وهداك،،
الحياء :-هو من شعب الإيمان ،له فضل عظيم وهو عمل قلبي يبعث العبد على فعل الجميل وترك القبيح من منكر ودنيء فكل ما أفضى إلى ترك السوء وفعل الحسن فهو من الحياء المحمود عرفا،وشرعا..
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 16 دقيقة
والله انك صادق يابونواف , حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
الله المستعان[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 8 دقائق
ما اقول الا لاحول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل على اهلها وعلى من سمح بالمهازل
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يسخطها