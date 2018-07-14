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بالفيديو والصور.. فتاة مراهقة تهرول وتقتحم مسرح عكاظ لتقبل ماجد المهندس

بالفيديو والصور.. فتاة مراهقة تهرول وتقتحم مسرح عكاظ لتقبل ماجد المهندس
خاص(صدى):

اندفعت فتاة مراهقة كانت حاضرة لحفلة مهرجان عكاظ على المسرح؛ لتقبيل ماجد المهندس بشكل غير لائق.

وانطلقت الفتاة مسرعة متجاوزة كل الحضور لتصعد على المسرح في الحفل، الذي كان يبث على الهواء مباشرة وغنى فيه الثنائي كاظم الساهر وماجد المهندس.


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21 تعليق

[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 35 دقيقة

سجل يازمن وأشهد يا تاريخ

[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 34 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله
وين الحياء ما عاد في خجل

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 33 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ن كان السبب في هذا المهازل

[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 32 دقيقة

مين كان معها وسمحلها تعمل هيك ؟؟؟
والله الامر مرة بيخجل

[ عدد التعليقات: 9483 ] نشر منذ 32 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل منظر مخجل👎😊

[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 30 دقيقة

هي ما تعرف شئ عن الاخلاق ولا التربية وتشوه صورة جيل بأكمله

[ عدد التعليقات: 1919 ] نشر منذ 29 دقيقة

😱😱 لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم !!! اين ذهب حياء الفتيات !!!

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 28 دقيقة

وايش استفادت من ها المسخرة
واضح انها ما تخشى من شئ

[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 28 دقيقة

وين اهلها وين تربيتها ؟؟ كيف يتركوها هكذا مشهد مخجل للجميع 😕

[ عدد التعليقات: 1175 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يستر علي بناتنا ويحميهم ويحفظهم من هذه الفتن المنتشره كثيرا في هذا الوقت 🙌

[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 25 دقيقة

والله بعد هذا المشهد يجعلنا نفكر كثيرا علي تربيتنا في هذا الزمن ومراقبه تصرفات بناتنا الله لا يبتلينا فيهم

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 24 دقيقة

ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل لمن اوصلنا لهذا الحال ………….

[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 23 دقيقة

مع كلامك اخي هادي والله هذا نتيجه فن هذه الأيام !! في زمن كثرت فيهم الفتن وقله الاحتشام وقله الحياء ✋

[ عدد التعليقات: 6349 ] نشر منذ 23 دقيقة

عاد من زين صوته واغنيه المتردية والنطيحة فاهمين الحرية خطأ هذا يعتبر تحرش جنسي نتمنى القبض عليها وعلى القائمين بالتنظيم ومحاسبتهم على التجاوزات الا أخلاقية مع الفنان العراقي هذا

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 23 دقيقة

كلكم هاجمتوا البنت ولم تهاجموا هيئه التخريب التي ارادت فساد المجتمع السعودي باحضار المطربين والمطربات والراقصات

[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 20 دقيقة

للاسف هذي الحقيره بيسقطونها على كل مجتمعنا –وبقولون شوفو السعوديات يدورون علينا الزله — قسم بالله صرنا مسخره

[ عدد التعليقات: 1252 ] نشر منذ 19 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي القدير،،

يارب سترك،ولطفك ،وعفوك،وهداك،،

الحياء :-هو من شعب الإيمان ،له فضل عظيم وهو عمل قلبي يبعث العبد على فعل الجميل وترك القبيح من منكر ودنيء فكل ما أفضى إلى ترك السوء وفعل الحسن فهو من الحياء المحمود عرفا،وشرعا..

[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 16 دقيقة

والله انك صادق يابونواف , حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 8 دقائق

ما اقول الا لاحول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل على اهلها وعلى من سمح بالمهازل

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