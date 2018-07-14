بالفيديو والصور.. فتاة مراهقة تهرول وتقتحم مسرح عكاظ لتقبل ماجد المهندس

خاص(صدى):

اندفعت فتاة مراهقة كانت حاضرة لحفلة مهرجان عكاظ على المسرح؛ لتقبيل ماجد المهندس بشكل غير لائق.

وانطلقت الفتاة مسرعة متجاوزة كل الحضور لتصعد على المسرح في الحفل، الذي كان يبث على الهواء مباشرة وغنى فيه الثنائي كاظم الساهر وماجد المهندس.