قانوني يكشف لـ ” صدى ” عقوبة ” فتاة مهرجان عكاظ “

نايف السالم(صدى):

كشف المستشار القانوني ” فهد بن عبدالله القزيز ، عن عقوبة ” فتاة مهرجان عكاظ ” التي اقتحمت مسرح حفل الفنان ماجد المهندس وقامت بتقبيله في فعل طائش.

وأكد فهد بن عبدالله لـ ” صدى ” ، أن التصرف الطائش من الفتاة يستوجب التعزير شرعًا، أي تؤدب على ما اقترفته، حيث تندرج عقوبتها في إطار العقوبات غير المقدرة.

وأوضح أن الحكم في هذه القضية يترك للقاضي من بين مجموعة من العقوبات بحسب ما يراه من ظروف القضية وحال المدعي عليها، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية تركت لولي الأمر تحديد العقوبة المناسبة للجاني في مثل هذه الحالات.

كما أشار ” فهد بن عبدالله ” إلى أن الإدارة العامة المنظمة لمهرجان عكاظ، رفعت قضية على الفتاة لمخالفتها النظام الذي أقرته للتنظيم وضبط النظام العام داخل مقر أسوار مهرجان عكاظ في قضية منفصلة، وهو ما يجعل الفتاة بين أي من قضية ولكن في كلتا الأحوال القضايا في إطار قضايا التعزير.

وكانت فتاة طائشة اقتحمت مسرح حفل الفنان ماجد المهندس في مهرجان سوق عكاظ، مساء أمس الجمعة، وقامت بفعل طائش اتجاهه، وتم القبض عليها على الفور وإحالتها للنيابة العامة.

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