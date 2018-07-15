أسرة ” آل قاضي ” اليمنية تنفي علاقتها بفتاة احتضنت ماجد المهندس بسوق عكاظ

حمود العنزي (صدى):

نفت عدد من الأسر المنتمية لآل قاضي في اليمن، صلتها بالفتاة التي احتضنت الفنان العراقي ماجد المهندس خلال حفله في سوق عكاظ بالمملكة.

وأوضحت وسائل إعلام يمنية، أنها تواصل مع عدد من أسر ” آل قاضي ” في تعز وإب والضالع ومحافظات أخرى، وجميعهم نفوا صلتهم بها، مؤكدين أن هناك اسم أسرة في المملكة يشبه اسم أسرة ” أل قاضي ” في اليمن.

يذكر أن بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا معلومات قد تكون مغلوطة حول انتماء الفتاة التي قامت باعتلاء المسرح واحتضان الفنان ماجد المهندس لأسرة القاضي في اليمن.

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