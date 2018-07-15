أسرة ” آل قاضي ” اليمنية تنفي علاقتها بفتاة احتضنت ماجد المهندس بسوق عكاظ
نفت عدد من الأسر المنتمية لآل قاضي في اليمن، صلتها بالفتاة التي احتضنت الفنان العراقي ماجد المهندس خلال حفله في سوق عكاظ بالمملكة.
وأوضحت وسائل إعلام يمنية، أنها تواصل مع عدد من أسر ” آل قاضي ” في تعز وإب والضالع ومحافظات أخرى، وجميعهم نفوا صلتهم بها، مؤكدين أن هناك اسم أسرة في المملكة يشبه اسم أسرة ” أل قاضي ” في اليمن.
يذكر أن بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا معلومات قد تكون مغلوطة حول انتماء الفتاة التي قامت باعتلاء المسرح واحتضان الفنان ماجد المهندس لأسرة القاضي في اليمن.
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فهد[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 1 ساعة
وحتى لو كانت منهم ما اظن حد فيهم راح يقول اعرفها
القضية صارت فضيحة
فيصل[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 59 دقيقة
الفتاة الوحيدة هي اللي بتقول مين اهلها
هي ما بتستحي ,,,, الله يسترها علينا
عبدالله[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 52 دقيقة
ما أظن احد بيعترف ان هذي بنتهم بعد ظهور اعراض المحنه عليها.
عبدالله نزال[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 48 دقيقة
ولا تزر وازرة وزر أخرى
خيبتها وعارها ودنسسها عليها وحدها
نوير[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 19 دقيقة
معك حق اخي عبد الله هي بتشيل خيبتها
تركي[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 18 دقيقة
ما حد راح يقول إنها هذي بنتهم بعد ما فعلته وما صدر منها
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 8 دقائق
موضوع ها الفتاة كل الناس تتلكم عنه
والكل ينتظر يعرف عقوبتها
العقوبة اهم من معرفة إلى من تنتمي
qlq[ عدد التعليقات: 3220 ] نشر منذ 6 دقائق
طبقو النظام بحقها بسرعة
لو من عائلة المرتشكي