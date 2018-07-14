شرطة مكة: إيقاف الفتاة المقتحمة لمسرح ماجد المهندس وإحالتها للنيابة العامة

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، إيقاف الفتاة التي اقتحمت مسرح حفل الفنان ماجد المهندس في مهرجان عكاظ بالطائف، وتصرفت بشكل طائش وغير أخلاقي اتجاه الفنان وهو ما تابعته صدى ” خلال الساعات الماضية.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم إيقاف الفتاة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة، وذلك وفق نظام مكافحة التحرش.

وكان نال تصرف الفتاة الغير أخلاقي على مسرح مهرجان سوق عكاظ أمس الجمعة، غضب المغردون على ” تويتر “، مطالبين بمحاسبتها على هذا التصرف الطائش.

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