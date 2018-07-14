بالفيديو.. القبض على ” فتاة مهرجان عكاظ ” بعد تصرفها الطائش
وثق مقطع فيديو لحظة القبض على الفتاة الطائشة التي هرولت إلى الفنان ماجد المهندس أثناء حفلة في مهرجان عكاظ، وقامت بتقبيله.
وأوضح مقطع الفيديو أنه تم القبض على البنت بمجرد رجوعها إلى مقعدها، بعد تصرفها الطائش الذي أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر أن ما قامت به الفتاه كان نتيجة تحدي بينها وبين مجموعة من صديقاتها، وسوف تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الرسمية حيال ذلك.
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عبدالله[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 53 دقيقة
محنه هذي، الله يكفينا…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30839 ] نشر منذ 28 دقيقة
نقرب البنزين جمب النار ومانبيها تحترق
نعطي الطفل الحلوى ونقول لاتاكلها
خلها عندك
ليش تقبضون عليها
أقبضوا على أبوها الخايس الي ماعرف يربيها
وأجلدوه الين مايعض الأرض
هاالواطي😡
العتيبي[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 14 دقيقة
اخوي القرني والله ماعرفنا لكم اذا الاب ادب زي هذي العينات وطلعت ان ابوها يعنفها طلبتو بمعاقبة الاب ون تركها بعد طلبتو بمعاقبت الاب محد عرف الكم كل شخص يكتب بكيفة بدون مايعرف ابسط المعلومات عن الوقعة ولاكن الله يحفظ بنتنا وشببنا من الاهوء
ابواميرة[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 12 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله العظيم اللهم استر على عورات المسلمين شي يندى له الجبين
qlq[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 11 دقيقة
hh
نظام التحرش
او
الاخلال بنظام العام
او
اثارة الرأي
او
الاخلال بتعاليم والعادات والسلوك
ماذكر فوق ينطبق عليها
ولا تنسو التحليل
مبروك ابو زعبل مقدنا