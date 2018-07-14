بالفيديو.. القبض على ” فتاة مهرجان عكاظ ” بعد تصرفها الطائش

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة القبض على الفتاة الطائشة التي هرولت إلى الفنان ماجد المهندس أثناء حفلة في مهرجان عكاظ، وقامت بتقبيله.

وأوضح مقطع الفيديو أنه تم القبض على البنت بمجرد رجوعها إلى مقعدها، بعد تصرفها الطائش الذي أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر أن ما قامت به الفتاه كان نتيجة تحدي بينها وبين مجموعة من صديقاتها، وسوف تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الرسمية حيال ذلك.

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