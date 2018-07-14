مغردون عن ” فتاة مهرجان عكاظ ” : تصرف فردي طائش.. ومطالبات بمعاقبتها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حصل تصرف الفتاة الطائشة على مسرح سوق عكاظ أثناء حفل الفنان ماجد المهندس والذي نشرت ” صدى ” مقطع الفيديو الخاص بها، على غضب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وإثارة الجدل.

وانهالت التغريدات المهاجمة للفتاة التي صعدت على المسرح لتقبيل الفنان ماجد المهندس، مؤكدين أن هذا التصرف فردي طائش ويجب محاسبة هذه الفتاة على ما قامت له.

وأكد ” علي الغفيلي ” لأن البنات السعوديات هن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، قائلًا : ” ما حصل تصرف فردي طائش، اتقوا الله في أعراض الناس ! شتان بين الإنفتاح و الإنحلال ” .

وأوضحت ” غادة العايدي ” أن الفتاة ومنظمي الحفل يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف، قائله ” البنت طلعت من الكرسي للمسرح بدون أي توقيف وما تحركوا إلا لما ضمته.. القانون بلا شك راح يحاسبها لكن ترا الحفلات وماجد المهندس والأغاني مالها دخل هذا تصرف شاذ صادر من مهووسة يمكن يصير بأي حفل تنظيمه عشوائي ” .

كما أشار إحدى المغردات أن هذا التصرف فردي ويمثل من قامت به فقط، قائله ” اتمنى ألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام وأن تتدخل النيابة العامة وتجعلها عبرة لغيرها.. حتى لا تتكرر مثل هذه المناظر المقززة! ” .

وعن عقوبة ما قامت به الفتاة، قال أحد المغردين ” بخصوص ما فعلته الفتاة مع ماجد المهندس قد لا يعد تحرشًا بناء على نظام مكافحة التحرش، حيث أن النظام عرف التحرش بأنه (فعل أو قول أو إشارةذات مدلول جنسي الخ)،وماتم في المسرح قد لايُكيف بأنه فعل ذات مدلول جنسي،وقد يرى القاضي بأنه تحرش! كل هذا يرجع لتكييف القاضي للقضية ” .

وأَضاف ” في حال أن الدعوى حُركت من النيابة ولم توصف لائحة الدعوى الفعل بأنه تحرش وأيد القاضي هذا الوصف، فلا يعني بأن الفتاة سيتم تبرئتها بل سيحكمُ عليها تعزيريًا حسب مايقدره القاضي، وذلك أن الفعل الذي قامت به الفتاة مخالف للشريعة الإسلامية،وقد يعفيها إن رأى ذلك ” .

وكانت فتاة مراهقة اقتحمت مسرح ماجد المهندس بمهرجان عكاظ، لتقبيل ماجد المهندس بشكل غير لائق.

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