بعد القبض عليها.. الكشف عن العقوبة التي تنتظر فتاة مهرجان عكاظ

نايف السالم(صدى):

اندفعت فتاة مراهقة كانت حاضرة لحفلة مهرجان عكاظ على المسرح؛ لتقبيل ماجد المهندس بشكل غير لائق، والذي أشارت إليه ” صدى ” أمس الموافق 14/7/2018 بعنوان: ” بالفيديو والصور.. فتاة مراهقة تهرول وتقتحم مسرح عكاظ لتقبل ماجد المهندس ” .

وعن العقوبة التي من المتوقع أن يتم توقيعها على الفتاة بعد أن تم إيقافها، فهي السجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق الفتاة بعد إقدامها على فعل يُصنف جريمة تحرش.

فوفقًا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة لقانون مكافحة التحرش، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 رمضان 1439 هـ، الموافق 8 يونيو 2018 على الآتي:

” مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش ” .

يُذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة أحالت قضية الفتاة التي تم إيقافها؛ لاقتحامها مسرح الفنان ماجد المهندس بسوق عكاظ.

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