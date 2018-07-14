النيابة العامة عن التحرش: لا يحول عدم تقديم شكوى أو تنازل المجني عليه
أوضحت النيابة العامة، اليوم السبت، أن في جرائم التحرش لا يحول عدم تقديم شكوى أو تنازل المجني عليه.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا، في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة؛ وذلك وفقًا لأحكام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30850 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب الأكاديمية الي قبل ثلاث أيام
سمر بخاري على ماأعتقد
تحرش فيها شاب ونطل عليها
وسامحته لوجه الله وشفقتآ على مامته وباباه
على قولتها
ولا كانت الشغله تمثيل يعني🤔