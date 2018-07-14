النيابة العامة عن التحرش: لا يحول عدم تقديم شكوى أو تنازل المجني عليه

نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم السبت، أن في جرائم التحرش لا يحول عدم تقديم شكوى أو تنازل المجني عليه.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا، في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة؛ وذلك وفقًا لأحكام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة ” .