شقيقة أحد حارقي سيارة سيدة الجموم تؤكد: المجني عليها هي السبب

نايف السالم(صدى):

أكدت شقيقة أحد المتورطين في جريمة حرق سيارة مواطنة بمحافظة الجموم، أن المجني عليها هي السبب فيما حدث؛ حيث أنها استفزت شقيقها ورفاقه ودفعتهم لحرق سيارتها.

وأوضحت أن المجني عليها أغضبتهم؛ لافتة إلى أن المشكلة بدأت عندما حاولت المجني عليها استفزاز الجناة بمرورها من أمامهم بسيارتها وإطلاق عبارات كانت السبب في إشعال غضبهم.

وأشارت إلى أنهم حاولوا استرضاء سلمى بتعويضها عن سيارتها مع التعهد بعدم التعرض لها مجددًا؛ فيما نفت سلمى البركاتي صاحبة السيارة المحترقة صحة ما زعمته شقيقة الجاني.

ومن الجدير بالذكر، أن ” البركاتي ” بثت، في وقت سابق، فيديو لاحتراق سيارتها بقرية الصمد التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، حيث باشرت الشرطة الحادث وأكدت أن الحريق متعمد وتم إخماده، فيما بادر أحد رجال الأعمال بتعويض سلمى بسيارة أخرى جديدة من نفس طراز سيارتها المحترقة.

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