شقيقة أحد حارقي سيارة سيدة الجموم تؤكد: المجني عليها هي السبب
أكدت شقيقة أحد المتورطين في جريمة حرق سيارة مواطنة بمحافظة الجموم، أن المجني عليها هي السبب فيما حدث؛ حيث أنها استفزت شقيقها ورفاقه ودفعتهم لحرق سيارتها.
وأوضحت أن المجني عليها أغضبتهم؛ لافتة إلى أن المشكلة بدأت عندما حاولت المجني عليها استفزاز الجناة بمرورها من أمامهم بسيارتها وإطلاق عبارات كانت السبب في إشعال غضبهم.
وأشارت إلى أنهم حاولوا استرضاء سلمى بتعويضها عن سيارتها مع التعهد بعدم التعرض لها مجددًا؛ فيما نفت سلمى البركاتي صاحبة السيارة المحترقة صحة ما زعمته شقيقة الجاني.
ومن الجدير بالذكر، أن ” البركاتي ” بثت، في وقت سابق، فيديو لاحتراق سيارتها بقرية الصمد التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، حيث باشرت الشرطة الحادث وأكدت أن الحريق متعمد وتم إخماده، فيما بادر أحد رجال الأعمال بتعويض سلمى بسيارة أخرى جديدة من نفس طراز سيارتها المحترقة.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 17933 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني كان فيه معرفه مسبقه بينهم ولكن من المفروض ان لا تصل الامور الى ارتكاب جريمة احراق السياره
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ما ادري عنهم لكن الدوله تربي الي ما ربوه اهله
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 1 ساعة
,والله ثم والله
ان عندي اغراض قديمه ودي احرقها وافكر وين وفي اي مكان ابتعاد عن التساءولات الحكوميه من ضمن الاسئله
ليه تحرق هنا وويش هي اللي حرقتها وويش اسمك وعنوانك واكتب محضر وتعهد على نفسك عشان لو اتضح اي شيء اول الشك فيك
فكيف تجيني الشجاعه احرق سياره ولبنت بعد وعند بيتها على الاقل بخاف الحاق الضرر بالمنزل واللي فيه وفي البيوت المجاوره
او الحاق بضرر في البشر
على اي حال هذا مو عذر ولا راح ينجيه من العقوبه
والهياط ما ينفع
كان تركها في حالها بالها خلها تستفز
انا بعد واجهت نفس الشيء ناظرت لوده تسوق وامر طبيعي كوني اول وحده اشوفها تسوق
والله ياهي طارت فيني وبتدت تتحرش تقول خير سلامات فيه شيء عندك اعترض بشي اعطيتها ظهري وابتسمت ومشيت
طلال[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 1 ساعة
راح ينالوا العقاب الصارم ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 1 ساعة
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) الأيه هاذي تنهي الجدل
شجون[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل على من ارتكب هذه الحماقه وش يستفيد بالله عليكم مانقول الا الحمدلله ولاحول ولاقوة الابالله الله يعوضها خير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1071 ] نشر منذ 1 ساعة
الي يسوى هالشى جاهل وناقص عقل وش ذنب اهله يورطهم بالموضوع
همس[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 1 ساعة
اشجعها انها ماتتنازل عن الحق الخاص عشان يكونوا عبرة لكل فرد رح يفكر يئذي ويحرق اي ممتلكات خاصة
عمار[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسد الشأن بينهم ويغيب الشيطان عنهم والله يكفيناء وياكم شرالدنياء وخبايهاء
محمد[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تتنازلين .. خلهم عبره لمن لا يعتبر. المفروض تحرق سياراتهم مثل ما حرقوا سياره الحرمه ذي.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 54 دقيقة
فيما بادر أحد رجال الأعمال بتعويض سلمى بسيارة أخرى جديدة من نفس طراز سيارتها المحترقة.
انا استوقفتني هالعبارة والله سمعنا عن كثير معلمين تكسرت سياراتهم من قبل طلابهم ولا فزع ولا رجل اعمال بتعويض المعلمين عما فقدوه ,,,,,,,,, وسمعنا عن معلمات تعرضن للحوادث بطريق عملهن ولا سمعنا احد عوض سائق الباص اللي ينقل المعلمات بباص جديد من اجل الأ تتاخر العملية التعليمية
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 50 دقيقة
دام هو الي ابلغها فهو من الاقارب او الجبران وهذا دليل على الاعتراض مو علشانها ولكن دام بدوا في تلفيق الكلام. فعليها ان تتمسك بحقها الخاص هذا اتلاف ممتلكات
والى الي يستفزك بكلمه ردها في حلقه وخلاص لو كل انسان سمع له كلمه. راح يرق ويكسر ما بقى احد خارج السجن