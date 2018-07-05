محامي يوضح العقوبة المتوقعة لحارقي سيارة امرأة ” الجموم “

نايف السالم(صدى):

تزامنًا مع إلقاء القبض على الجناة المتورطين في حرق سيارة سيدة بمحافظة الجموم، والتي تابعت ” صدى ” تفاصيلها أولا بأول، أوضح المحامي نايف آل منسي، العقوبة التي تنتظر المتهمين.

وأوضح المحامي أن الواقعة إذا لم تكن ناجمة عن خصومة شخصية، وكان سببها أو دافعها ممارسة امرأة لحقها في امتلاك وقيادة سيارة، فهي جريمة سياسية وجريمة رأي عام.

وأكد أن ارتكاب الجريمة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة يجعلها تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

وقال المحامي إن المادة 1 فقرة 3، في نظام مكافحة الإرهاب تنص على أنه: ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15سنة ولا تقل عن ثمان سنوات، كل من أتلف ـ تنفيذا لجريمة إرهابية ـ أيا من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو أي وسيلة من وسائل النقل ” بحسب مكة.

وأشار إلى أن هناك عقوبات ممشددة ستتخذ بحق الجناة بالنظر إلى توقيت ارتكاب الحادثة، ومدلولها في معارضة أنظمة الدولة وقراراتها.

يذكر أن إمارة مكة قد أوضحت أنه تم إحالة القضية للنيابة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة المتورطين.

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