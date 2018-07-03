صاحبة السيارة المحترقة بالجموم تتحدث عن تفاصيل ليلة الحادثة
تحدَّثت السيدة سلمى البركاتي، التي احترقت سيارتها عمدًا في قريصة الصمد بالجموم، عن تفاصيل ما حدث ليلة الأحد الماضي.
وأوضحت ” البركاتي ” ، أنها عادت إلى قريتها عند الساعة الحادية عشر مساءًا من العمل، وخلدت إلى النوم قبل أن يوقظها والدها قبيل الفجر ويبلغها بأن سيارتها تحترق.
وأضافت أنها خرجت وصورت السيارة وهي تحترق وأتت عليها النيران، مشيرة إلى أنه كان هناك بعض الشباب الذين كانوا يضايقوها باستمرار بسبب القيادة.
ولفتت إلى أنها اشترت السيارة من إحدى قريباتها قبل مدة قصيرة، وكانت تأخذ والدتها بالسيارة إلى المركز الصحي.
وتابعت أنها كانت دائمًا تتعرَّض لمضايقات من شبان القرية، مضيفة أنها أعطت أسماء هؤلاء إلى الشرطة كمشتبه بهم في تعمد إحراق السيارة.
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الجوهرة[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعوض عليكي
عبدالله[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 4 ساعات
ان شاء الله هذول اللي حرقوا سيارتها يكونوا اول درس للي باقي يظن ان البلد ماشيه على كيفه.
qlq[ عدد التعليقات: 2868 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لا يوفقهم