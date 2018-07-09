سيدة الجموم: حارق السيارة هو نفسه من أبلغني بالحريق ” متنكرا “

نايف السالم(صدى):

في تفاصيل جديدة حول واقعة إضرام النيران في سيارة المواطنة سلمى البركاتي بالجموم، الأسبوع الماضي، أوضحت السيدة أنها تفاجئت بالمتهم الأول في حريق سيارتها كونه أول من أبلغها بحدوث الحريق.

وأوضحت البركاتي أن المجرم هو أول الحاضرين لمنزلها، وطرق عليها الباب وأبلغها بنشوب الحريق، وظل واقفا في مسرح الجريمة، مستنكرا المشهد، حتى باشرت الشرطة البلاغ.

وقالت : ” كان يرتدي زيا أسود، وهو الخيط الذي قاد رجال الأمن للتعرف عليه، وغادر الموقع بعد حضور الشرطة ” .

زأشارت إلى أنه وقريبيه الذين نفذوا الجريمة من أبناء الحي، لافتة إلى أنها تلقت اتصالا من ذويهم للضغط عليها بغرض التنازل، الأمر الذي يجعلها متخوفة.

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