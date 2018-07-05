بالصور.. أقوال شقيق الطفلة ضحية الخادمة الإثيوبية بعد الإفاقة من الغيبوبة

عادل الحربي (صدى):

فاق الطفل ” علي ” شقيق الطفلة ” نوال ” ضحية الخادمة الإثيوبية من غيبوبته بعد تعرضه للطعن من قبل المتهمة.

وقال علي فور إفاقته : ” كنت أحاول أن أحمي أختي، وأدافع عنها ولم أنجح، فقامت الخادمة بأخذ أختي وطعنتها أمامي ” .

يذكر أن الجانية كانت تعمل لدى جدة الأطفال لأمهم في محافظة بيشة وتم إرسالها إلى والدة الأطفال التي تقيم بمدينة الرياض لترحيلها إلى بلدها إثيوبيا بسبب انتهاء عقد عملها وفقا لوسائل محلية .

إقرأ أيضًا: