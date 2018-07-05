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الكشف عن هوية الخادمة الإثيوبية التي طعنت طفلين

الكشف عن هوية الخادمة الإثيوبية التي طعنت طفلين
علي القحطاني (صدى):

ظهرت هوية الخادمة الإثيوبية التي طعنت الطفلة ” نوال ” ، وتسبب في إصابة الطفل ” علي ” ، وذلك بعد نشر اسمها وصورة تكشف عن وجهها.

وتبيَّن أن الخادمة تدعى فاطمة محمد اصفاو، وقد تم نشر صورة لها بحجاب لونه أحمر.

يذكر أن والدة الضحية ” نوال ” ، أكدت أن ابنها ” علي ” يرقد الآن في المستشفى لتلقي العلاج وهو بصحة جيدة، نافية شائعات وفاته.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يصبرك. ويعوضك خير في نوال ويشفي علي
اللهم شد من وزرك فالحمدلله على كل شي احتسبي وانا خوك ربي معاك

[ عدد التعليقات: 1162 ] نشر منذ 1 ساعة

والله احترنا الله يشفيه يا اختي

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم منها ها المجرمةمهما كان جنسها

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 43 دقيقة

هويه الاثيوبيه تكرونيه سكرانه لعنها الله من فوق نتمنى الاسراع في تنفيذ حكم القصاص في الاثيوبيه عجلو في قصاص الاثيوبيه لا ردها الله

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