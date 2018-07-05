الكشف عن هوية الخادمة الإثيوبية التي طعنت طفلين

علي القحطاني (صدى):

ظهرت هوية الخادمة الإثيوبية التي طعنت الطفلة ” نوال ” ، وتسبب في إصابة الطفل ” علي ” ، وذلك بعد نشر اسمها وصورة تكشف عن وجهها.

وتبيَّن أن الخادمة تدعى فاطمة محمد اصفاو، وقد تم نشر صورة لها بحجاب لونه أحمر.

يذكر أن والدة الضحية ” نوال ” ، أكدت أن ابنها ” علي ” يرقد الآن في المستشفى لتلقي العلاج وهو بصحة جيدة، نافية شائعات وفاته.

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