الكشف عن هوية الخادمة الإثيوبية التي طعنت طفلين
ظهرت هوية الخادمة الإثيوبية التي طعنت الطفلة ” نوال ” ، وتسبب في إصابة الطفل ” علي ” ، وذلك بعد نشر اسمها وصورة تكشف عن وجهها.
وتبيَّن أن الخادمة تدعى فاطمة محمد اصفاو، وقد تم نشر صورة لها بحجاب لونه أحمر.
يذكر أن والدة الضحية ” نوال ” ، أكدت أن ابنها ” علي ” يرقد الآن في المستشفى لتلقي العلاج وهو بصحة جيدة، نافية شائعات وفاته.
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البرق المخيف[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصبرك. ويعوضك خير في نوال ويشفي علي
اللهم شد من وزرك فالحمدلله على كل شي احتسبي وانا خوك ربي معاك
فهد[ عدد التعليقات: 1162 ] نشر منذ 1 ساعة
والله احترنا الله يشفيه يا اختي
الجوهرة[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم منها ها المجرمةمهما كان جنسها
اثيوبيه تكرونيه سكرانه[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 43 دقيقة
هويه الاثيوبيه تكرونيه سكرانه لعنها الله من فوق نتمنى الاسراع في تنفيذ حكم القصاص في الاثيوبيه عجلو في قصاص الاثيوبيه لا ردها الله