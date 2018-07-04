وفاة الطفل المغدور على يد خادمة إثيوبية بعد ساعات من مقتل أخته

علي القحطاني (صدى):

توفى شقيق الطفلة المغدورة على يد الخادمة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لإصابات بالغة أدت لنقلة إلى العناية المركزة.

ويذكر أن الخادمة التي تعمل في إحدى البنيات بشارع النصر في حي لبن؛ قامت بقتل فتاة تبلغ 10 أعوام وإصابة شقيقها 13 عامًا؛ حيث قام الجيران بإبلاغ الدفاع المدني فور سماع صيحات الاستغاثة والهلع من الطفلين.

ويشار إلى أنه تبين وفاة الطفلة بعمر ١٠ سنوات، وإصابة أخيها ١٣ عاماً فيما أغلقت الخادمة على نفسها في إحدى الغرف، وتم القبض عليها ونقل المصاب للمستشفى.