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  • نشر : منذ 33 دقيقة
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  • حوادث

وفاة الطفل المغدور على يد خادمة إثيوبية بعد ساعات من مقتل أخته

وفاة الطفل المغدور على يد خادمة إثيوبية بعد ساعات من مقتل أخته
علي القحطاني (صدى):

توفى شقيق الطفلة المغدورة على يد الخادمة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لإصابات بالغة أدت لنقلة إلى العناية المركزة.

ويذكر أن الخادمة التي تعمل في إحدى البنيات بشارع النصر في حي لبن؛ قامت بقتل فتاة تبلغ 10 أعوام وإصابة شقيقها 13 عامًا؛ حيث قام الجيران بإبلاغ الدفاع المدني فور سماع صيحات الاستغاثة والهلع من الطفلين.

ويشار إلى أنه تبين وفاة الطفلة بعمر ١٠ سنوات، وإصابة أخيها ١٣ عاماً فيما أغلقت الخادمة على نفسها في إحدى الغرف، وتم القبض عليها ونقل المصاب للمستشفى.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 28 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة

[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يرحمك يا بني ويغفرلك

[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله ينتقم منها المجرمة خائنة الامانة

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 24 دقيقة

يا قلبي على امهم اكيد راح تموت على اولادها
الله يصبرها

[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 21 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل بها

[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 12 دقيقة

قاطعوا خادمات اثيوبية

[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 3 دقائق

الله يرحمهم ها الملايكة ويصبر ذويهم

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