وفاة الطفل المغدور على يد خادمة إثيوبية بعد ساعات من مقتل أخته
توفى شقيق الطفلة المغدورة على يد الخادمة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لإصابات بالغة أدت لنقلة إلى العناية المركزة.
ويذكر أن الخادمة التي تعمل في إحدى البنيات بشارع النصر في حي لبن؛ قامت بقتل فتاة تبلغ 10 أعوام وإصابة شقيقها 13 عامًا؛ حيث قام الجيران بإبلاغ الدفاع المدني فور سماع صيحات الاستغاثة والهلع من الطفلين.
ويشار إلى أنه تبين وفاة الطفلة بعمر ١٠ سنوات، وإصابة أخيها ١٣ عاماً فيما أغلقت الخادمة على نفسها في إحدى الغرف، وتم القبض عليها ونقل المصاب للمستشفى.
فهد[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة
نهى[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يرحمك يا بني ويغفرلك
نوير[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله ينتقم منها المجرمة خائنة الامانة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 24 دقيقة
يا قلبي على امهم اكيد راح تموت على اولادها
الله يصبرها
ابو طيف[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 21 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل بها
خلود[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 12 دقيقة
قاطعوا خادمات اثيوبية
تركي[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يرحمهم ها الملايكة ويصبر ذويهم