بعد إطلاق عملية ” النصر الذهبي ” .. تعرف على الأهمية الاستراتيجية للحديدة

فهمي محمد(صدى):

قامت قوات التحالف العربي، بإطلاق عملية ” النصر الذهبي ” فجر اليوم، وهي عملية عسكرية جديدة تستهدف تحرير محافظة ” الحديدة ” ؛ والذي أشارت إليه ” صدى ” فجر اليوم بتاريخ 13/6/2018 بعنوان ” بإسناد من التحالف.. الجيش الوطني يقتحم الحديد ” .

حيث قام الجيش اليمني باقتحام ” الحديدة ” ، بألوية عسكرية تحت غطاء جوي وبحري بإسناد من التحالف العربي؛ لذا وفي هذا السياق سنسلط الضوء على أهمية ” الحديدة ” الاستراتيجية.

منفذ بحري يسمح ” للحوثيين ” التزود بالأسلحة

يُعد ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي الإيرانية، آخر منفذ بحري يمكنها من التزود بالأسلحة المهربة من إيران؛ ومن خلاله تُمنع المساعدات الإغاثية التي تخفف من معاناة المنيين.

حيث تمثل محافظة الحديدة، التي تقع على بُعد 226 كيلومترًا غربي العاصمة صنعاء، أهمية بالغة للحوثيين؛ فهي حلقة الوصل البحري مع إيران؛ من أجل تلقي إمدادات السلاح لهم عبر مينائها.

استعادة ” الحديدة ” يفتح الطريق لتحرير باقي المحافظات

وأفاد خبراء بأهمية استعادة ” الحديدة ” من قبل التحالف العربي وقوات الشرعية، حيث يُعد ذلك تطور نوعي يفتح الطريق؛ لتحرير باقي المحافظات الساحلية في شمال اليمن، خاصة مع السعي لإحكام السيطرة على كل المنافذ البحرية؛ مما يمهد الوصول لمحافظات الوسط وعلى رأسها ” صنعاء ” .

كما يُعتبر الميناء الممر الأول لكل الجزر اليمنية ذات العمق الاستراتيجي، كجزيرة ” حنيش ” الكبرى والصغرى، وجبل ” صقر ” الذي يرتفع أكثر من 3700 قدم عن مستوى البحر.

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