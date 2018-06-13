 بإسناد من التحالف..الجيش الوطني يقتحم الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر يمنية، منذ قليل، بدء الجيش اليمني باقتحام الحديدة بألوية عسكرية تحت غطاء جوي وبحري بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأوضحت المصادر أن الغارات العنيفة لطيران التحالف تجددت على مواقع المليشيات الحوثية الإرهابية في مديريات الساحل الغربي لمحافظة الحديدة وأن التحليق مستمر وبشكل مكثف.

ولقي نجل محافظ الحديده المعين من الحوثيين حسن هيج ، مصرعه في قصف لمقاتلات التحالف على مواقع في نقطة ” قضبه ” مع عدد من مرافقيه.

يذكر أن الناطق باسم المقاومة اليمنية العقيد صادق دويد ، ناشد أهالي الحديدة بالتعاون مع القوات المشتركة، وإلتزام منازلهم ، وعدم الخروج منها حفاظا على سلامتهم من الاستهداف الحوثي للمدنيين.