الجيش اليمني يسيطر على ضاحية النخيلة جنوبي الحديدة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت مصادر يمنية ، اليوم الأربعاء، أن مجاميع حوثية قامت بتسليم نفسها مع أسلحتها للجيش اليمني والمقاومة المشتركة ، عقب تحرير ضاحية ” النخيلة ” بمديرية الدريهمي بضواحي مدينة الحديدة.

وناشد التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن ،أهالي الحديدة متابعة عملية ” النصر الذهبي ” من خلال ضبط موجات الراديو على 105 FM لمتابعة إذاعة ” صوت الجمهورية ” وأخبار ألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية.

كانت عملية ” النصر الذهبي ” قد انطلقت فجر اليوم بإسناد من التحالف، لتطهير الحديدة من مليشيات الحوثي الإرهابية، ونجحت في تحرير النخيلة، ومازالت تواصل التقدم.