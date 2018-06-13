الحوثيون يقطعون الإنترنت عن الحديدة.. وقوات التحالف تكثف غاراتها

فهمي محمد(صدى):

قامت قوات التحالف العربي، فجر اليوم، بإطلاق عملية ” النصر الذهبي ” وهي عملية عسكرية جديدة تستهدف تحرير محافظة ” الحديدة ” .

حيث قام الجيش اليمني باقتحام ” الحديدة ” بألوية عسكرية تحت غطاء جوي وبحري بإسناد من التحالف العربي، حيث أشارت إليه ” صدى ” فجر اليوم بتاريخ 13/6/2018 بعنوان ” بإسناد من التحالف.. الجيش الوطني يقتحم الحديد ” .

وفي هذا السياق، كشفت مصادر عن استخدام الحوثيون المدنيين كدروع بشرية، حيث يقوم الحوثيون بالتجمع في الأماكن المأهولة بالسكان، مشيرة إلى أنه تم استدراج بعض حشود المليشيات إلى أماكن مفتوحة وتم اصطيادهم بسهولة.

وأبانت المصادر أيضًا، أن مقاتلات التحالف العربي تكثف غاراتها على مواقع مليشيات الحوثي في ” الدريهمي ” وبيت الفقيه وأطراف مدينة الحديدة، كما تمكنت بوارج التحالف من إحراق زوارق مفخخة تابعة لمليشيات الحوثي في الميناء.

وذكرت المصادر، أن مليشيات الحوثي الإيرانية قامت بقطع الإنترنت على مدينة الحديدة؛ وذلك للتعتيم الإعلامي وعدم نشر أخبار هزائم مليشياتهم.

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