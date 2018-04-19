” الداخلية ” : تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من ليلة يوم الخميس الموافق 3 / 8 / 1439هـ، تعرضت نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد كل من الرقيب / أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب / عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب / صالح علي العمري، تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم في الشهداء.
وبمباشرة الجهات الأمنية للجريمة تم بتوفيق الله تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم إعلان أسميهما في الوقت الراهن.
كما أسفرت المتابعة الأمنية عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله حيث اتضح بأنه المواطن / بندر محمد علي الشهري، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض خمسة من رجال الأمن للإصابة، أُستِشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى، ولا زالت الجريمة محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد في ذلك إن شاء الله.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
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استغفرالله99[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ارحمهم واغفرلهم و وسع مدخلهم جنتك وصبر ذويهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 16608 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ رجال الامن
الجوهرة[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله إنهم استطاعوا تحديد هوية عدد من المتورطين والقبض على اثنين منهم وكل من يفعل هذا يجب أن تسحب منه الجنسية ,,,, حسبي الله ونعم الوكيل
تركي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ارحم شهداء الوطن وأغفر لهم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1542 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يتغمدهم بواسع رحمتة ويتقبلهم من الشهداء
والهم ذويهم الصبر والاحتساب
معلمة[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 43 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله
الله يرحمهم ويغفر لهم ويتقبلهم من الشهداء