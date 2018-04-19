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استشهاد 3 من رجال الأمن بالمجاردة

استشهاد 3 من رجال الأمن بالمجاردة
حامد العمري(صدى):

‏تباشر الجهات الأمنية في محافظة المجاردة بمنطقة ‎عسير الآن جريمة قتل لثلاثة من أفراد رجال الأمن في أثناء قيامهم بواجبهم .
هذا ولم ترد أي تفاصيل حتى الآن عن دوافع الجريمة.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 42 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله 😐😟

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 39 دقيقة

الله يرحمهم ويجعل مسواهم الجنة ويجعلهم من الشهداء يارب

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 37 دقيقة

اللهم ارحم شهداء الوطن😢

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 24 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون _____ألله يرحمهم شهداء الوطن

[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 20 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله

[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 18 دقيقة

نسأل الله لهم الرحمه والمغفره

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