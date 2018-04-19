نشر : منذ 44 دقيقة 4٬767 6 الاخبار المحلية استشهاد 3 من رجال الأمن بالمجاردة حامد العمري(صدى): تباشر الجهات الأمنية في محافظة المجاردة بمنطقة عسير الآن جريمة قتل لثلاثة من أفراد رجال الأمن في أثناء قيامهم بواجبهم . هذا ولم ترد أي تفاصيل حتى الآن عن دوافع الجريمة. الوسوم:المجاردة, حادث, عسير
فيصل[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله 😐😟
فهد[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يرحمهم ويجعل مسواهم الجنة ويجعلهم من الشهداء يارب
نهى[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 37 دقيقة
اللهم ارحم شهداء الوطن😢
عبدالمالك عبدالله[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 24 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون _____ألله يرحمهم شهداء الوطن
الصقر الجارح[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله
abu ammar[ عدد التعليقات: 16525 ] نشر منذ 18 دقيقة
نسأل الله لهم الرحمه والمغفره