استشهاد 3 من رجال الأمن بالمجاردة

حامد العمري(صدى):

‏تباشر الجهات الأمنية في محافظة المجاردة بمنطقة ‎عسير الآن جريمة قتل لثلاثة من أفراد رجال الأمن في أثناء قيامهم بواجبهم .

هذا ولم ترد أي تفاصيل حتى الآن عن دوافع الجريمة.