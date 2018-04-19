وزير الداخلية ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي شهداء نقطة المجاردة

سعيد العجل(صدى):

أجرى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مكالمة بذوي الشهداء في حادثة نقطة أمن المجاردة، لنقل الوزير تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال والد الشهيد عبدالله غازي سراح بن ثالبة: كلنا فداء لهذا الوطن مشيرًا إلى ‏أن اتصال وزير الداخلية خفف بعضًا من الألم والحرقة التي كانت بداخلهم.

يذكر أن 3 من رجال الأمن وهم: الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبدالله غازي الشهري، والعريف صالح بن علي العمري، تعرضوا مساء أمس، تعرضوا لإطلاق نار أدى لوفاتهم أثناء قيامهم بعملهم في نقطة تفتيش المجاردة بمنطقة عسير.