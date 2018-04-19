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استنفار أمني بالمجاردة للبحث عن المتورطين في جريمة قتل 3 من رجال الأمن

استنفار أمني بالمجاردة للبحث عن المتورطين في جريمة قتل 3 من رجال الأمن
أبها(صدى):

استنفرت الجهات الأمنية، في محافظة المجاردة؛ للبحث عن المتورطين، في جريمة قتل ثلاثة من رجال الأمن بالمحافظة.

وفي هذا السياق، أوضح يحيي عبد الرحمن بن حموض، محافظ المجاردة، أن الاستنفار الأمني لا يزال متواصلًا؛ للقبض على الجناة.

يجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على الدورية، صباح اليوم الخميس، في مدخل المحافظة من الجهة الشمالية الغربية، على طريق ” المجاردة – جدة ” .

يُذكر أن ثلاثة من رجال الأمن، كانوا قد استشهدوا بمحافظة المجاردة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد تعرضهم لإطلاق نار أثناء عملهم الميداني.

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