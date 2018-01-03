في اليوم السابع..نظام الملالي يفشل في السيطرة على الشعب وإدانات دولية بالجملة

طهران(صدى):

تستمر ثورة الشعب الإيراني لليوم السابع على التوالي، في مفاجأة من العيار الثقيل لنظام الملالي الذي حاول جاهدًا خلال الفترة الماضية التأكيد على أن التظاهرات اقتصادية، إلا أن الشعب كان له رأي أخر خلال هذا الأسبوع الذي شهد ارتفاع وتيرة الاحتجاجات بشكل ملفت في العديد من المدن الإيرانية.

وأكد مراقبين عالميين، أن الاستمرار في المظاهرات حتى اليوم، هو بمثابة مفاجأة، بعد أن تحولت عن مسارها ا لاقتصادي، لتصبح ضد القيادة وسياستها الخارجية، ودعمها للإرهاب، حيث شهدت التظاهرات لافتات وهتافات مطالبة بالتوقف عن دعم الإرهاب والتورط في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تفاعل كبير من قبل المنظمات الدولية، التي أكدت رفضها لتعامل سلطات النظام في طهران مع المتظاهرين بالقسوة، والقيام بقمعهم.

وفي هذا السياق أعلنت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة ” نيكي هايلي ” رفضها لقمعَ المظاهرات الحالية؛ مؤكدة أن هذه الاحتجاجات عفوية، ولم يقف خلفها أي كائن في الخارج؛ بل هي من الداخل وتعبير عن مظالم متراكمة منذ عام 1979.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيريش ” باحترام حقوق الشعب الإيراني في التعبير عن رأيه، معربًا عن أسفه لسقوط قتلى في التظاهرات بإيران .

ومن جهة البيت الأبيض لقد دعى إيران إلى احترام حق المواطنين في التظاهر، أمس، بعد أن شهدت التظاهرات انتشار أعداد كبيرة من شرطة مكافحة الشغب في عدة مدن، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيه بالتعبير عن رغبتهم في التغيير.

كما دعا المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي، النظامَ الإيراني إلى ضمان حق مواطنيه في تنظيم المظاهرات احتجاجاً على فساد النظام.