الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لضمان حق مواطنيه في تنظيم المظاهرات الاحتجاجية

طهران(صدى):

دعا الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني إلى ضمان حق مواطنيه في تنظيم المظاهرات احتجاجا على فساد النظام الإيراني والضائقة الاقتصادية والبطالة والغلاء .

ونقلت ” وكالة الأنباء الألمانية ” عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله : كنا على اتصال مع السلطات الإيرانية، ونتوقع أن يتم ضمان الحق في التظاهر وحرية التعبير .

ويعد هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي أول رد فعل علني بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات السياسية في ايران .