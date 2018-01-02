الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لضمان حق مواطنيه في تنظيم المظاهرات الاحتجاجية
دعا الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني إلى ضمان حق مواطنيه في تنظيم المظاهرات احتجاجا على فساد النظام الإيراني والضائقة الاقتصادية والبطالة والغلاء .
ونقلت ” وكالة الأنباء الألمانية ” عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله : كنا على اتصال مع السلطات الإيرانية، ونتوقع أن يتم ضمان الحق في التظاهر وحرية التعبير .
ويعد هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي أول رد فعل علني بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات السياسية في ايران .
اترك تعليقاً