الأمم المتحدة تستنكر سقوط قتلى في تظاهرات إيران
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن أسفه لسقوط قتلى في التظاهرات في إيران، مطالباً باحترام حقوق الشعب الإيراني في التجمع والتعبير عن رأيه .
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان عزيز حق في مؤتمر صحفي اليومي للأمم المتحدة : إن الأمين العام يتابع عن كثب المعلومات عن التظاهرات في العديد من المدن في ايران ، ونأسف لوقوع قتلى ، ونأمل بتجنب العنف في المستقبل . وأضاف نأمل بأن تُحترم حقوق الشعب الايراني في التجمعات والتعبير عن رأيهم . وقتل تسعة أشخاص ليل الاثنين الثلاثاء في وسط إيران ، وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 21 قتيلًا بينهم 16 متظاهراً، منذ أن انطلقت التظاهرات الخميس في مشهد (شمال شرق)، ثاني مدن إيران، قبل أن تنتشر سريعاً وتمتد إلى جميع أنحاء البلاد.
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