السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة بخصوص إيران: علينا ألا نبقى صامتين

واشنطن(صدى):

أعربت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، عن أسفها لما يشهده الشعب الإيرايني الآن، قائلة : “لا يجب أن نبقى صامتين، إن الشعب الإيراني يطالب بحريته”.

وطالبت هيلي بعقد اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان بجنيف لبحث آخر التطورات في إيران، دون تحديد موعد للاجتماعين.

كان قد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، بيانًا بشأن ما تشهده إيران ، مطالبًا النظام الإيراني بضرورة احترام حقوق المتظاهرين، والامتناع عن استخدام المزيد من العنف ،معربًا عن أسفه ازاء مقتل المحتجين.