في اليوم الأول من تطبيق الضريبة.. الجشع يسيطر على السوق والتجار يتلاعبون بالأسعار

علي القحطاني(صدى):

شهد اليوم الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في جميع مناطق المملكة، أمس الاثنين، العديد من التجاوزات والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار، حيث سيطر الجشع عليهم لكسب بعض الريالات الإضافية.

واستغل بعض التجار الجشعين فرض المملكة للضريبة لزيادة الأسعار على المواطنين والمقيمين بزيادة تفوق القيمة الأساسية لها أو زيادة الأسعار دون تسجيل المنشأة في الضريبة، ولم تقتصر التجاوزات على اليوم الأول من تطبيقها فقط، حيث رصدت الجهات المسئولة بعض الشركات التي طبقت الضريبة قبل المعاد المسموح بتطبيقها.

وتعامل المواطنون والمقيمون مع بداية تطبيق الضريبة بشكل سليم، بالرغم من تعرض معظمهم للنصب من قبل المحلات والمطاعم التي وضعت قوائم جديدة لأسعارها بزيادة مرتفعة جدًا، أو إستغلال بعض التجار هذا الوضع لبيع البضاعة المخزنة لديهم بالأسعار الجديدة، وتحميلهم كل أتباع الضريبة.

ومع بداية تطبيق الضريبة، امتنع عدد من محطات الوقود من القيام بعملها وتزويد السيارات بالوقود، مقررة عدم فتح أبوابها إلا مع بداية تطبيق الضريبة لزياادة الأسعار والحصول على مبالغ إضافية، حيث ضبطت وزارة التجارة أمس الاثنين 68 محطة امتنعت عن البيع، وتم تطبيق العقوبات النظامية والغرامات بحقهم.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل تمكنت، أمس، من ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير أكثر من 120 مخالفة بحق المنشآت في كافة مناطق المملكة خلال الساعات الأولى من تطبيق الضريبة.

كما قام أحد المتاجر الشهيرة برفع أسعاره على المستهليكن بنسبة 15% بدلًا من 5%، بزيادة 10% عن الضريبة المحددة من المملكة، وهما ما تعامل معه المستهلكين بوعي عالي وتبليغ الجهات المختصة بهذه المخالفة التي تم ضبطها واتخاذ اللازم بحق المتجر.

وفي اليوم الأول من التطبيق ارتفع سعر ” اللاتيه ” في أحد المقاهي إلى 15.24 ريال، وذلك حسب شكوى المستشار برجس حمود البرجس من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه وجشع التجار بالتزامن مع تطبيق الضريبة، قائلًا ” منذ متى كان سعر اللاتيه هكذا؟ “.

وفي الوقت الذي وجهت فيه أصابع الاتهام لبعض التجار والمحلات بالجشع واستغلال البعض بدء تطبيق الضريبة بواقع 5%، لتزيد من أسعار السلع والخدمات كي يبدو أن إجمالي الزيادة نتيجة للضريبة الجديدة، إلا أن اليوم الأول من تطبيق الضريبة شهد التزام العديد من المنشآت والمطاعم والمحلات بالضريبة المحددة فقط دون استغلال.

وتستمر الجهات الأمنية بالتعاون مع الجهات المسئولة عن ضبط المخالفات بجولاته الميدانية في كافة أنحاء المملكة لضبط المخالفين والتجار الجشعين؛ لحماية المستهلكين وضمان سير تطبيق الضريبة بشكل سليم، كما تناشد الجهات المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة تواجههم.