ضبط متجر شهير يفرض ” القيمة المضافة ” 3أضعاف على الزبائن
ضبطت هيئة الزكاة والدخل، أحد المتاجر الشهيرة، بعدما فرض ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها أمس الإثنين، بسبة 15% على المستهلكين وليس 5% كما هو محدد.
وتلقى حساب العناية بالعملاء التابع للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بلاغاً من أحد المغردين حول فرض المتجر الشهير ضريبة 15% على السلع، ليرد عليه بأنه تم ضبط المخالفة واتخاذ ما يلزم.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15057 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا حرامي كبير واهبل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6752 ] نشر منذ 1 ساعة
يخوي ابوعمار ماهــو حرامي كبير بـــس هــذا كبيرهم ألذي علمهم ألسحر .😂😀😃😂.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 1 ساعة
حقيقة
لمدة والدانوب أنتبهوا يا جماعة الخير وشيكوا على الفاتورة ووالله صارت أمس