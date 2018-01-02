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ضبط متجر شهير يفرض ” القيمة المضافة ” 3أضعاف على الزبائن

ضبط متجر شهير يفرض ” القيمة المضافة ” 3أضعاف على الزبائن
علي القحطاني(صدى):

ضبطت هيئة الزكاة والدخل، أحد المتاجر الشهيرة، بعدما فرض ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها أمس الإثنين، بسبة 15% على المستهلكين وليس 5% كما هو محدد.

وتلقى حساب العناية بالعملاء التابع للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بلاغاً من أحد المغردين حول فرض المتجر الشهير ضريبة 15% على السلع، ليرد عليه بأنه تم ضبط المخالفة واتخاذ ما يلزم.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15057 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا حرامي كبير واهبل

[ عدد التعليقات: 6752 ] نشر منذ 1 ساعة

يخوي ابوعمار ماهــو حرامي كبير بـــس هــذا كبيرهم ألذي علمهم ألسحر .😂😀😃😂.

[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 1 ساعة

حقيقة
لمدة والدانوب أنتبهوا يا جماعة الخير وشيكوا على الفاتورة ووالله صارت أمس

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