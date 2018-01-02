ضبط متجر شهير يفرض ” القيمة المضافة ” 3أضعاف على الزبائن

علي القحطاني(صدى):

ضبطت هيئة الزكاة والدخل، أحد المتاجر الشهيرة، بعدما فرض ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها أمس الإثنين، بسبة 15% على المستهلكين وليس 5% كما هو محدد.

وتلقى حساب العناية بالعملاء التابع للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بلاغاً من أحد المغردين حول فرض المتجر الشهير ضريبة 15% على السلع، ليرد عليه بأنه تم ضبط المخالفة واتخاذ ما يلزم.