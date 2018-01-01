بالصور.. ” التجارة ” تنفذ 1600 جولة على محطات الوقود وتضبط 68 مخالفة

نايف السالم(صدى):

نفذت فرق وزارة التجارة والاستثمار أنها وبإشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات الأمنية 1597 جولة تفتيشية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة مساء البارحة.

وأوضحت الوزارة أنها ضبطت خلالها 68 محطة امتنعت عن البيع، مشيرة أنه تم إصدار غرامات فورية على المحطات المخالفة مع إلزامها بتزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية واستدعاءهم للوزارة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ودعت الوزارة في بيان لها عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.