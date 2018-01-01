تلاعب وارتفاع غير مبرر للأسعار باستغلال ” القيمة المضافة “

علي القحطاني(صدى):

مع بدء أول يوم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، شهدت بعض المحلات تلاعبا كبيرا في الأسعار، وارتفاع بشكل كبير دون تبرير واضح.

وضرب برجس حمود البرجس، مستشار سابق في التخطيط الاستراتيجي في ” أرامكو ” ، مثال في استغلال التجار، بارتفاع كبير لسعر ” اللاتيه ” اليوم الأثنين.

ونشر ” البرجس ” عبر حسابه الرسمي على تويتر، فاتورة تفيد أن سعر اللاتيه ١٥.٢٤ ريال، معلقا ” منذ متى كان سعر اللاتيه هكذا؟ “.

وأضاف ” اليوم انتشر بتويتر كثير من التلاعب ورفع الأسعار عند حسبة ضريبة القيمة المضافة، لا تتهاونوا مع جشع بعض التجار “.

ودعا الجميع بضرورة استخدام تطبيق الضريبة، والإبلاغ عن استغلال أي تاجر أو محل يتلاعب بالأسعار.