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تلاعب وارتفاع غير مبرر للأسعار باستغلال ” القيمة المضافة “

تلاعب وارتفاع غير مبرر للأسعار باستغلال ” القيمة المضافة “
علي القحطاني(صدى):

مع بدء أول يوم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، شهدت بعض المحلات تلاعبا كبيرا في الأسعار، وارتفاع بشكل كبير دون تبرير واضح.

وضرب برجس حمود البرجس، مستشار سابق في التخطيط الاستراتيجي في ” أرامكو ” ، مثال في استغلال التجار، بارتفاع كبير لسعر ” اللاتيه ” اليوم الأثنين.

ونشر ” البرجس ” عبر حسابه الرسمي على تويتر، فاتورة تفيد أن سعر اللاتيه ١٥.٢٤ ريال، معلقا ” منذ متى كان سعر اللاتيه هكذا؟ “.

وأضاف ” اليوم انتشر بتويتر كثير من التلاعب ورفع الأسعار عند حسبة ضريبة القيمة المضافة، لا تتهاونوا مع جشع بعض التجار “.

ودعا الجميع بضرورة استخدام تطبيق الضريبة، والإبلاغ عن استغلال أي تاجر أو محل يتلاعب بالأسعار.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24780 ] نشر منذ 33 دقيقة

واحد البارح معبي بنزين
شكل توه صاحي مدري والله
فلل أم التانكي معه جمس مدري فورد
ويوم جاء وقت الحساب
أنصدم باالتسعيرة😱
وتعال شف
مشاااااكل وهوااااش وصياح ونياح
عند المحطة
شوفو المقطع🤔

[ عدد التعليقات: 7660 ] نشر منذ 27 دقيقة

التلاعب سيكون عند معظم المحلات ولن يستطيعو ايقافهم اذا لم ينتبه المواطن ويفضحهم

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 18 دقيقة

التلاعب حاصل لا محاله وين وزارة التجارة وحماية المستهلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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