تلاعب وارتفاع غير مبرر للأسعار باستغلال ” القيمة المضافة “
مع بدء أول يوم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، شهدت بعض المحلات تلاعبا كبيرا في الأسعار، وارتفاع بشكل كبير دون تبرير واضح.
وضرب برجس حمود البرجس، مستشار سابق في التخطيط الاستراتيجي في ” أرامكو ” ، مثال في استغلال التجار، بارتفاع كبير لسعر ” اللاتيه ” اليوم الأثنين.
ونشر ” البرجس ” عبر حسابه الرسمي على تويتر، فاتورة تفيد أن سعر اللاتيه ١٥.٢٤ ريال، معلقا ” منذ متى كان سعر اللاتيه هكذا؟ “.
وأضاف ” اليوم انتشر بتويتر كثير من التلاعب ورفع الأسعار عند حسبة ضريبة القيمة المضافة، لا تتهاونوا مع جشع بعض التجار “.
ودعا الجميع بضرورة استخدام تطبيق الضريبة، والإبلاغ عن استغلال أي تاجر أو محل يتلاعب بالأسعار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24780 ] نشر منذ 35 دقيقة
كثير ناس بينضحك عليهم
كبار فالسن وحريم وشباب
ميدري وش ال٥%
يذب الدراهم لبو هنود وخلاص🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24780 ] نشر منذ 33 دقيقة
واحد البارح معبي بنزين
شكل توه صاحي مدري والله
فلل أم التانكي معه جمس مدري فورد
ويوم جاء وقت الحساب
أنصدم باالتسعيرة😱
وتعال شف
مشاااااكل وهوااااش وصياح ونياح
عند المحطة
شوفو المقطع🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7660 ] نشر منذ 27 دقيقة
التلاعب سيكون عند معظم المحلات ولن يستطيعو ايقافهم اذا لم ينتبه المواطن ويفضحهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22705 ] نشر منذ 20 دقيقة
طيب
الهواوي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 18 دقيقة
التلاعب حاصل لا محاله وين وزارة التجارة وحماية المستهلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟