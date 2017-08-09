رابح صقر يعلق على تحذير مكافحة المخدرات حول رقصة الداب - صحيفة صدى الالكترونية

رابح صقر يعلق على تحذير مكافحة المخدرات حول رقصة الداب
حذرت مديرية مكافحة المخدرات، من تأدية ” رقصة الداب ” التي أداها الفنان رابح صقر خلال حفلاته، الأمر الذي دعا صقر للتعليق بالقول: ” نقف بصف اللجنة الوطنية نبراس ونحذر شبابنا من تعاطي المخدرات، ولم نكن على علمٍ بمعنى أو مقصد هذه الحركة، وجميعاً معا لمكافحة المخدرات ” .
يُذكر أن مديرية مكافحة المخدرات حذرت مرارا من أداء رقصة الداب، بزعم أن الحركة أطلقها تجار المخدرات ومدمنوها في السبعينيات لترويجها وأنها تكرس الإيحاءات الداعمة لممارسة المخدرات، ما أدى إلى القبض على منشد قام بتأديتها قبل أيام، فيما ذكرت مصادر أن المديرية توعدت رابح صقر باتخاذ اللازم بحقه فور عودته.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16055 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه وش ذا الحال كلهم صاروا ثعابين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16055 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترا هم متعمدين ومسوينها حركة استفزاز للجهاة المعنيه.لما علموا انهم منعوها. وبعضهم يقلد وهو ما يغرف معنها بس لو تركوهم راح تنسى زي اللس قبلها. وبيجي شي جديد
عبدالله[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 1 ساعة
رابح صقر يظن انه اكبر من القانون