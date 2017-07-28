⁠⁠⁠⁠⁠" مكافحة المخدرات " تُحذر فناناً شهيراً من تكرار " رقصة الداب " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أرسلت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تحذيرا لفنان شهير في المملكة بسبب إقدامه على تطبيق ” رقصة الداب ” في إحدى حفلاته الغنائية خلال عيد الفطر.

من جانبه قال عبدالإله الشريف،الأمين العام للجنة، إن ” رقصة الداب ” تم تقديمها من أحد الفنانين دون قصد.

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية له، أن هذا النوع من الرقصات يروج للمخدرات، إذ تخرج عبارات من مشاهير العالم المدمنين على المخدرات، الأمر الذي يؤثر على الأطفال والشباب الذين يقتدون بهم.

وأكد الأمين العام للجنة، أنه يأمل تفهم الفنان مغزى تلك الحركات وتقديم رسالة توعوية ضد المخدرات واستغلال وجودهم على المنصات والمسارح، مشيرا إلى أنه في حال تكرار هذه الرقصة مرة أخرى من قبل الفنان سنتواصل معه ونوضح له أساس الحركة، وربما لم تصل له الرسالة وعملها من دون قصد.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات كانت وجهت تحذيرا مماثلا لأحد لاعبي كرة القدم من أداء رقصة الداب باعتبارها تشجع تعاطي مخدر الحشيش.