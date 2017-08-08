القبض على منشد أدى رقصة " الداب " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بالطائف القبض على إعلامي مُنشد؛ لأدائة حركة “الداب” التي ترمز لتعاطي الحشيش.

وأكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة مشروع ” نبراس ” عبد الإله بن محمد الشريف؛ أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ترصدان وتتعاملان مع أي مخالفات لأنظمتهما وتعليماتهما وتركزان حالياً خلاف أعمالهما الأخرى على الجوانب التثقيفية والوقائية.

وقال الشريف؛ ” حذّرنا سابقاً من تقليد حركة الداب والتحذير واضح وصريح، تقليد الحركة يخالف تعليمات ومعايير اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، و ” نبراس ” ، وسنتخذ الإجراء بحق مَن يطبقها “.

وكانت “صدى” نشرت خبر بالواقعة، يشير إلى أداء أحد المنشدين رقصة ” الداب ” خلال أحد المهرجانات الترفيهية في متنزه بالطائف.

وأعربت إدارة مهرجان الطائف عن رفضها لتلك الرقصات، وقدمت اعتذارها للحضور، وتعهدت بعدم تكرار الأمر.

واعتذر المنشد عن تلك الحركة، وقال في تغريدة على حسابه في ” تويتر “: ” أقدم شديد اعتذاري على الحركة العفوية غير المقصودة في مهرجان الطائف “.

وجميع التفاصيل في خبر منشد مهرجان بالطائف يؤدي رقصة ” الداب “