منشد مهرجان بالطائف يؤدي رقصة " الداب " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لأحد المنشدين، يقوم بأداء رقصة ” الداب ” خلال أحد المهرجانات الترفيهية في متنزه بالطائف.

وأظهر المقطع، المنشد وهو على خشبة المسرح ويقوم بالرقصة، الأمر الذي أثار غضب الحضور ورواد مواقع التواصل، باعتبارها رقصة مخالفة قانونياً وتروّج للمخدرات.

من جانبها، أعربت إدارة مهرجان الطائف عن رفضها لتلك الرقصات، وقدمت اعتذارها للحضور، وتعهدت بعدم تكرار الأمر.

واعتذر المنشد عن تلك الحركة، وقال في تغريدة على حسابه في ” تويتر “: ” أقدم شديد اعتذاري على الحركة العفوية غير المقصودة في مهرجان الطائف “.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات كانت قد حذرت من الممارسات والإيحاءات الداعية إلى تعاطي المخدرات، ومن بينها رقصة ” الداب ” ، متوعدةً مَن يقوم بتقليدها بالإجراءات النظامية.