" حقوق الإنسان " تنتقد القبض على المنشد مؤدي رقصة " الداب " - صحيفة صدى الالكترونية

” حقوق الإنسان ” تنتقد القبض على المنشد مؤدي رقصة ” الداب “
انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إعلان الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمس القبض على المنشد مؤدي رقصة ” الداب ” بالطائف، معربة عن نيتها مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة الملابسات والمسوغات القانونية للتوقيف.
وقال الأمين العام للجميعة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن فعل المنشد لا يندرج تحت الجرائم التي تستوجب التوقيف، معتبراً أن الحادثة جرى تناولها إعلامياً بشكل خاطئ.
وأشار القحطاني إلى أنه كان ينبغي التريث وعدم إعلان خبر القبض على المنشد والتشهير به إلا بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية قبل الإعلان، خصوصا أن واقعة أداء المنشد لحركة “الداب” موثقة في مقطع فيديو، ومتداولة بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعلنت أمس خبر إلقاء القبض على المنشد، بعد ظهور مقطع فيديو متداول يؤدي فيه المنشدرقصة ” الداب ” بأحد مهرجانات الطائف.
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وش المشلكة يوم انه يتمغط تقول توه صااحي من النووم .. عادي مكبرين الساالفه وهي بسيطة , ابو محمد فضلا انهي الموضوع وطلع المنشد من هالورطة واكسب الاجرر .
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفرالله يعني سوى شي جديد حركت هههههههههههه
النخيش[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف هيئه حقوق الانسان لانشاهدها في الدفاع عن حقوق الضعفاء في عده قضايا والان في من يظهر داعما للمخدرات وسؤ السلوك تظهر مدافعااذا كان عمل الهبئه بهذه الطريقه نامل اللغاءهيئه حقوق الانسان لدينا وتوفير مصاريفها لامور افضل
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 26 دقيقة
حقوق الأنسان حافظها رب العالمين بالصلاة وتباع سنة رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم
اما انتم ماعمري سمعت فيكم الا بكل شي تبون تشهرون نفسكم فيه ان بغيتو تساعدونا ياحقوق البستان سوو جوله في المطاعم وشوفو النظافة وصلحو الشوارع من ذا الحفر وعطو الناس سكن والتجار الي يلعبون الله المستعان بس
THE HAMMER[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 25 دقيقة
ينبغي على المدعي العام رفع قضية على لجنة حقوق الإنسان وتقديم صحيفة دعوى بكل خروقات هذه اللجنة للنظام الأساسي للحكم وخروقاتها بحق المجتمع السعودي وتعدياتها على دينه وقيمه وكرامته
THE HAMMER[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 25 دقيقة
ينبغي على المدعي العام رفع قضية على لجنة حقوق الإنسان وتقديم صحيفة دعوى بكل خروقات هذه اللجنة للنظام الأساسي للحكم وخروقاتها بحق المجتمع السعودي وتعدياتها على دينه وقيمه وكرامته
THE HAMMER[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 25 دقيقة
ينبغي على المدعي العام رفع قضية على لجنة حقوق الإنسان وتقديم صحيفة دعوى بكل خروقات هذه اللجنة للنظام الأساسي للحكم وخروقاتها بحق المجتمع السعودي وتعدياتها على دينه وقيمه وكرامته
THE HAMMER[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 25 دقيقة
ينبغي على المدعي العام رفع قضية على لجنة حقوق الإنسان وتقديم صحيفة دعوى بكل خروقات هذه اللجنة للنظام الأساسي للحكم وخروقاتها بحق المجتمع السعودي وتعدياتها على دينه وقيمه وكرامته
THE HAMMER[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 25 دقيقة
ينبغي على المدعي العام رفع قضية على لجنة حقوق الإنسان وتقديم صحيفة دعوى بكل خروقات هذه اللجنة للنظام الأساسي للحكم وخروقاتها بحق المجتمع السعودي وتعدياتها على دينه وقيمه وكرامته
سنان[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 11 دقيقة
وين التعدي على الدين ياخي كل حركه تربط بشي والله القضياء التي تستحق التفعيل العلامي ماتفعل والله ماضر الاسلام غير هذي التفهات فعلو الموضوع وكبروه فيه ناس سوو مصايب غرقة جدة وماحد درى عنك اين العقاب مو رفع يدة رقصه الداب ترمز ……
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31687 ] نشر منذ 9 دقائق
ياترى الفنان ابو رقيبه ويش راح بصير فيه ؟؟
.. يمسكونه والا يفكونه اسوة باالمنشد ؟؟