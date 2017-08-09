" حقوق الإنسان " تنتقد القبض على المنشد مؤدي رقصة " الداب " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إعلان الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمس القبض على المنشد مؤدي رقصة ” الداب ” بالطائف، معربة عن نيتها مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة الملابسات والمسوغات القانونية للتوقيف.

وقال الأمين العام للجميعة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن فعل المنشد لا يندرج تحت الجرائم التي تستوجب التوقيف، معتبراً أن الحادثة جرى تناولها إعلامياً بشكل خاطئ.

وأشار القحطاني إلى أنه كان ينبغي التريث وعدم إعلان خبر القبض على المنشد والتشهير به إلا بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية قبل الإعلان، خصوصا أن واقعة أداء المنشد لحركة “الداب” موثقة في مقطع فيديو، ومتداولة بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعلنت أمس خبر إلقاء القبض على المنشد، بعد ظهور مقطع فيديو متداول يؤدي فيه المنشدرقصة ” الداب ” بأحد مهرجانات الطائف.