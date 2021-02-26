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شاهد..عمرو أديب: تقرير خاشقجي ساذج..والهجوم ضد ولي العهد غير مبرر

Time منذ ساعة
Views 1886
شاهد..عمرو أديب: تقرير خاشقجي ساذج..والهجوم ضد ولي العهد غير مبرر

القاهرة (صدى):
سخر الإعلامي المصري عمرو أديب من التقرير الأمريكي حول قضية المواطن جمال خاشقجي، مؤكدًا أنه غير قائم على أي أدلة وحجج واضحة.

وقال أديب: " ما قرأته ورأيته هو تقرير ساذج، لا يرقى لإدانة، والسؤال المهم، لأي مدى أمريكا مستعدة تخاطر بعلاقتها مع السعودية " .

وتابع: " السعودية دولة كبيرة وقادرة، وليست هامشية أو فقيرة، سوق السلاح كله يرحب بإمداد السعودية بالسلاح " .

وأشار إلى رد فعل الشعب على تقرير خاشقجي، ودفاعه عن القيادة، قائلا: " هاشتاج محمد بن سلمان هو المسيطر على كل وسائل التواصل، والهجمة ضده غير واضحة وغير مبررة " .

الجاسر: تقرير خاشقجي مبني على تغريدة لسعود القحطاني (فيديو)

بعد التقرير الهزلي عن خاشقجي..الشعب يقول كلمته: "كلنا محمد بن سلمان"

Time واتساب
ولي العهد
عمرو أديب
خاشقجي

أحدث التعليقات

abdul
صدق من قال ج/ رِيتْوِت
الحكم
الاستخبارات الامريكيه فشلت فشل ذريعا في الكشف عن واقعة اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي منذو عام 1963 حتي الان فكيف لها بالمصداقيه وهي تبني تقريرها علي الظنون والشكوك والتخمينات والفرضيات في مقتل خاشقجي السعوديون لن يخضعو للابتزازات ايا كان مصدرها كلنا دروع لمحمد بن سلمان
فهد
الحلتيته هي اللي تطرد الزواحف
ابوسامي
عقوبة :ايقاف شهرين سبب العقوبه: جلد النثر ٤-٠ هالحين عرفنا منهم اصحاب الدنفسه يانثر
منيف آل ناصر
هداف عادي من ضربت جزاء وين الفن ماني شايف غريب ههههههه عجب لي بعض الاعلاميين

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