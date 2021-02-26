شاهد..عمرو أديب: تقرير خاشقجي ساذج..والهجوم ضد ولي العهد غير مبرر

القاهرة (صدى):
سخر الإعلامي المصري عمرو أديب من التقرير الأمريكي حول قضية المواطن جمال خاشقجي، مؤكدًا أنه غير قائم على أي أدلة وحجج واضحة.
وقال أديب: " ما قرأته ورأيته هو تقرير ساذج، لا يرقى لإدانة، والسؤال المهم، لأي مدى أمريكا مستعدة تخاطر بعلاقتها مع السعودية " .
وتابع: " السعودية دولة كبيرة وقادرة، وليست هامشية أو فقيرة، سوق السلاح كله يرحب بإمداد السعودية بالسلاح " .
وأشار إلى رد فعل الشعب على تقرير خاشقجي، ودفاعه عن القيادة، قائلا: " هاشتاج محمد بن سلمان هو المسيطر على كل وسائل التواصل، والهجمة ضده غير واضحة وغير مبررة " .