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بعد التقرير الهزلي عن خاشقجي..الشعب يقول كلمته: "كلنا محمد بن سلمان"

Time منذ 18 دقيقة
Views 1451
بعد التقرير الهزلي عن خاشقجي..الشعب يقول كلمته: "كلنا محمد بن سلمان"

نايف السالم (صدى):
استنكر المواطنون والنشطاء التقرير الهزلي الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي.

وتصدر وسم " كلنا محمد بن سلمان " قائمة الأكثر تداولا، للتعبير عن الرفض القاطع للتقرير المسئ، والمغلوط.

وشارك الأمير سطام بن خالد آل سعود في الوسم قائلا: " هذه التقارير التي لم تتضمن أي دليل واضح ومبنية على الإستنتاج، هي نفس التقارير التي تم صناعتها من نفس الأجهزة ضد النظام العراقي بأنه يمتلك أسلحة دمار شامل، وبناء عليها تم غزو العراق وتدميره بالكامل لنكتشف بعد ذلك أنها كانت مفبركة وتم صناعتها لأهداف سياسية فقط " .

وسخر النشطاء من الكلمات الواردة في التقرير: " نفترض- نشعر- نعتقد- نتوقّع- نظن - من الممكن " .

ولم تقتصر التعليقات عبر وسم " كلنا محمد بن سلمان: على السعوديين فقط، إذ علق الناشط القطري خليفة الغفراني المري قائلا: " مهما حاولوا تشويهك فانت تزداد باعين شعبك وكل محبيك من الخليج الى المحيط بريقا واشراقا وشرفا " .

الجدير بالذكر أن حكومة المملكة رفضت رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، مؤكدة أنه لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

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Time واتساب
خاشقجي
محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

ابو وليد
طز
ابو وليد
بس الاربعه شقت الخرقه يا ابو خرقه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه مطفوق ومطيور،،صدم ثم وقع،ومن بعدها قحص،وذبها بسمن وأفلح اللووووووح..
Reem
ههههههه كل ذا خوف من كورونا يعني اطلع بكمامك ولا تطلع بسروالك اجل ياجماعة كل واحده تلبس لها سروالين ههههههههه
واضح*** وصريح***
أشغلت الناقة،بهالمناقز،بطريقة صورني كني ما أدري..

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