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الجاسر: تقرير خاشقجي مبني على تغريدة لسعود القحطاني (فيديو)

Time منذ 33 دقيقة
Views 1736
الجاسر: تقرير خاشقجي مبني على تغريدة لسعود القحطاني (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أكد الكاتب جاسر الجاسر أن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، لا يحتاج قراءة.

وقال الجاسر: " تقرير خاشقجي تجميع لتحليلات نشرت سابقا ولم يحمل أي معلومات جديدة و السعودية حاسبت المسؤولين عن الجريمة ".

وأضاف: " التقرير اعتمد على تغريدة لسعود القحطاني، قال فيها أنه يسمع كلام رؤساءه، ومن الطبيعي أن يسمع كلام رؤساء وكل موظف نزيه يقوم بذلك، ولكن هل يعقل أن يعتمد التقرير على تغريدة يقولها موظف؟ ".

يذكر أن حكومة المملكة رفضت رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، مؤكدة أنه لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

بعد التقرير الهزلي عن خاشقجي..الشعب يقول كلمته: "كلنا محمد بن سلمان"

Time واتساب
الجاسر
خاشقجي
سعود القحطاني

أحدث التعليقات

وليد 6226
الله تعالى يقول (وقرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)
وليد 6226
وينهم عن دولة الملالي و بشار و اسرائيل ليش ساكتين عليهم
غليس ولد رماح
لا تفرح ترى عقوبة البلطان على شان الفيديو اللي نشر على حساب النادي أركد وخلك سويكت
لا يهمونك انا مجنونك
يابو سلمان ياذرى عيون شعبك والله ان شعبك الشعب السعودي المبجل ماتزيدة الدسايس غير لحمة نحن لك سوار معصم ونحن بك قلادتنا تزين اعناق شعبك ليس السعوديين وحكومتهم من يهدد او تمس قيادتهم ببنط شفة ولا نكون بالخندق الأول هذا حبر بورق قد لطخ ونحن نصنع التاريخ ونسجل للتاريخ قيادة وشعب
غليس ولد رماح
فيه ناس خايفه ترى ماقلنا شي يخوف

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