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حسين عبدالغني يتقدم بشكوى رسمية ضد سيبا

Time منذ ساعة
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حسين عبدالغني يتقدم بشكوى رسمية ضد سيبا

ماجد محمد (صدى):
كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر حسين عبدالغني، قرر التقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، ضد البرازيلي سيبا مهاجم الشباب، بسبب التعدي على السمعة الشخصية، وتأليب الرأي العام.

وقال المريسل: «بعد أن أثبتت لجنة الانضباط والأخلاق براءته من تهمة التلفظ العنصري، حسين عبدالغني سيتقدم بشكوى رسمية ضد من اتهمه بأنه تلفظ بلفظ عنصري عبر الحسابات بالتواصل الاجتماعي لدى النيابة العامة، ويؤكد للمقربين أنه لن يقبل التنازل عن أي شخص اتهمه هذا الاتهام».

وكانت لجنة الانضباط، أمس الخميس، قد قررت عدم ثبوت مخالفة حسين عبدالغني، بارتكاب إساءة تمييز عنصري ضد سيبا، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مسؤول المباراة، وسماع أقوال كل من مراقب ومنسق المباراة، والحكم الرابع، والذين أفادوا بعدم سماع كلمة عنصرية من المدير التنفيذي لأصفر الرياض.

وكان ديربي الرياض، قد شهد دخول عبدالغني، في مشادة كلامية مع البرازيلي سيبا، قبل أن يتطور المشهد إلى اتهامات من جانب إدارة الشباب لمسؤول النصر بتوجيه عبارات عنصرية.

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Time واتساب
حسين عبدالغني
سيبا

أحدث التعليقات

ابو اصايل
ريحنا ي العرفج ترى ماحن ناقصينك
جابر البارقي
احمدو الله ياجمهور الهلال على ابن نافل واعضاء مجلس الاداره احنا جماهير الاهلي كل اداره اسوء من اللي قبلها ما المترديه الى نطيحه و الغلبانين احنا الجماهير
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف.
د محمد ماجد بخش
أما النقطة التي تمثل التقاء المثلثات في مركز موحد فهي على شكل دائرة مقسمة بالأقطار وهذا النوع من التمثيل الفراغي العددي المكافيء لا يهتم بالشكل بقدر ما يركز على التكافؤ العددي في تمثيل الوحدة الفراغية المركزية المقابلة للوحدات المحورية الممثلة عدديا للتكافؤ
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه نطح ينطح نطحا..

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