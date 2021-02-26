حسين عبدالغني يتقدم بشكوى رسمية ضد سيبا

ماجد محمد (صدى):
كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر حسين عبدالغني، قرر التقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، ضد البرازيلي سيبا مهاجم الشباب، بسبب التعدي على السمعة الشخصية، وتأليب الرأي العام.
وقال المريسل: «بعد أن أثبتت لجنة الانضباط والأخلاق براءته من تهمة التلفظ العنصري، حسين عبدالغني سيتقدم بشكوى رسمية ضد من اتهمه بأنه تلفظ بلفظ عنصري عبر الحسابات بالتواصل الاجتماعي لدى النيابة العامة، ويؤكد للمقربين أنه لن يقبل التنازل عن أي شخص اتهمه هذا الاتهام».
وكانت لجنة الانضباط، أمس الخميس، قد قررت عدم ثبوت مخالفة حسين عبدالغني، بارتكاب إساءة تمييز عنصري ضد سيبا، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مسؤول المباراة، وسماع أقوال كل من مراقب ومنسق المباراة، والحكم الرابع، والذين أفادوا بعدم سماع كلمة عنصرية من المدير التنفيذي لأصفر الرياض.
وكان ديربي الرياض، قد شهد دخول عبدالغني، في مشادة كلامية مع البرازيلي سيبا، قبل أن يتطور المشهد إلى اتهامات من جانب إدارة الشباب لمسؤول النصر بتوجيه عبارات عنصرية.
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